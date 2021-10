Rakesh Jhunjhunwala réduit sa participation dans Fortis Healthcare alors même que les actions progressent de plus de 72% jusqu’à présent cette année

Selon le dernier modèle d’actionnariat, le Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation de 6 parts lakh.

Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans une entreprise de soins de santé Fortis Healthcare à 4,23 pour cent. Jhunjhunwala détenait une participation de 4,31% ou 3,25 crores d’actions de la société, au 30 juin 2021. Selon le dernier modèle d’actionnariat, l’investisseur as a réduit sa participation de 6 lakh actions. Les actions Fortis Healthcare ont sous-performé les indices boursiers. Au cours des cinq derniers jours, l’action a chuté de 1,12 %, alors même que BSE Sensex et Nifty 50 ont atteint de nouveaux sommets.

Cependant, l’action Fortis Healthcare a gagné 3,25 % au cours du dernier mois et un énorme 34 % en six mois. Depuis le début de l’année (YTD), l’action a augmenté de 72,15% à Rs 268,5 chacun contre Rs 156 chacun. La semaine dernière, le grand taureau a réduit sa participation à moins de 1% dans la major pharmaceutique Lupin.

Lisez aussi : Rakesh Jhunjhunwala a fait Rs 1 331 crore à partir de 2 actions du groupe Tata cette semaine ; les actions bondissent jusqu’à 30%

Les analystes disent qu’avec un investisseur fortuné réduisant sa participation dans l’entreprise et une demande accrue de paris sectoriels risqués à des niveaux record, Fortis Healthcare connaît une correction. « Techniquement, le niveau 277 est une résistance massive et seule une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau déclencherait une tendance haussière. 255-260 reste un soutien crucial », a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur, Tips2Trades, à Financial Express Online.

L’action Fortis Healthcare s’échangeait dans le rouge à 268 Rs pièce sur l’ESB, en fin de matinée, alors même que l’ESB Sensex s’envolait de 0,74%, régnant à un nouveau sommet. En termes de volume négocié, 40 000 actions ont été négociées jusqu’à présent sur l’ESB, tandis qu’un total de 13,30 actions lakh ont échangé la main sur NSE. Le cours de l’action Fortis Healthcare a baissé de plus de 21% par rapport à son pic de Rs 304, atteint le 30 août 2021. niveau pré-Covid », a déclaré Akhilesh Jat, analyste pharmaceutique chez CapitalVia Global Research, à Financial Express Online

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.