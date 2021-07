Rakesh Jhunjhunwala réduit sa participation dans Titan et vend 384 crores d’actions en avril-juin ; l’action chute de 1%

in

L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala a vendu 22,50 actions lakh de Titan Company au cours du premier trimestre de l’exercice en cours.

Le cours de l’action Titan Company a chuté de plus de 1% à 1 693,65 roupies par jour sur l’ESB, un jour après que Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans le fabricant de montres-bijoux pour le troisième trimestre consécutif. L’investisseur Ace Rakesh Jhunjhunwala a vendu 22,50 actions lakh au premier trimestre de l’exercice en cours. La participation de sa femme Rekha Jhunjhunwala est restée inchangée à 96,40 actions lakh ou 1,09 % dans Titan. Désormais, ils détenaient collectivement 4,26 crores d’actions ou 4,8 % du capital de Titan Company à la fin du trimestre de juin 2021.

Les actions de la société Titan ont atteint un record de Rs 1 800 au cours de la dernière semaine de juin, augmentant de plus de 91% en l’espace d’un an. Jusqu’à présent ce mois-ci, le cours de l’action a corrigé de 2,6 pour cent. Alors que, depuis le début de l’année (YTD), le stock a augmenté de 8,5%. Au trimestre précédent également, Jhunjhunwala a vendu 22,50 actions lakh. À la fin du trimestre de mars 2021, Rakesh Jhunjhunwala détenait 3,97% du capital de la société. Au cours du trimestre de décembre, un investisseur as a réduit sa participation à 3,75 crores d’actions, soit 4,23 %.

Selon la clôture précédente de l’action de Titan Company à 1711,10 Rs pièce, Rakesh Jhunjhunwala a vendu des actions de Titan Company d’une valeur de 384 crores de Rs entre avril et juin 2021. Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont toutefois augmenté leur participation à 18,41% ou 16,34. actions crore au cours du trimestre de juin par rapport à 16,06 actions crore ou 18,10 pour cent du capital au trimestre de mars. LIC, le plus grand investisseur institutionnel national, a également augmenté sa participation dans Titan Company à 3,96 pour cent contre 3,91 pour cent au cours du trimestre. ICICI Prudential Life Insurance Company a réduit sa participation à 1,08 % au trimestre de juin 2021, contre 1,09 % au trimestre de mars 2021. Les compagnies d’assurance détiennent ensemble 5,50 pour cent contre 6,14 pour cent fin mars.

Les fonds communs de placement ont également réduit leur participation dans Titan Company à 3,57 actions crore ou 4,03 pour cent contre 3,86 actions crore ou 4,36 pour cent. De plus, les investisseurs de détail (capital social individuel jusqu’à Rs 2 lakh) ont réduit leurs avoirs à 8,93 pour cent contre 9,03 pour cent.

Plus tôt ce mois-ci, la société a publié une mise à jour commerciale pour le premier trimestre de l’exercice 22. La société a noté que la reprise des ventes de Titan s’est progressivement améliorée dans toutes les entreprises, parallèlement à l’augmentation du nombre de jours d’exploitation des magasins. Titan Company a enregistré une croissance des revenus de 117 % (hors ventes de lingots) au cours du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours, avec des contributions aux revenus d’environ 50 %, 10 % et 40 % provenant des mois d’avril, mai et juin, respectivement.

