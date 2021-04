Rakesh Jhunjhunwala s’attend à ce que la course de taureaux se poursuive pendant des années; trouve une opportunité dans les midcaps, smallcaps

L’investisseur a déclaré que le budget de l’Union de 1989, le plus bas du marché boursier en 2001 et la liquidation de mars 2020 étaient les trois plus grandes opportunités pour les marchés qu’il ait vues.

L’investisseur d’Ace Rakesh Jhunjhunwala continue d’être optimiste quant à la croissance de l’Inde et considère la situation médicale actuelle comme un «échec». “Il s’agit d’un petit détournement qui va être un très long marché haussier”, a déclaré Rakesh Jhunjhunwala lors d’un événement organisé par All India Asset Management Association (AIMA). pour lui, a commencé lorsque les marchés boursiers ont atteint un creux en mars 2020 et que Nifty a atteint 7500 points. Depuis mars 2020, Sensex et Nifty ont maintenant réussi à augmenter de près de 75% chacun.

«Mars 2020 a été l’une des plus grandes opportunités que j’aie jamais vues de ma vie. La récompense du risque était tellement en votre faveur », a déclaré Rakesh Jhunjhunwala. Il a souligné que le cours de l’action de Tata Motors avait chuté à Rs 80 chacun, lors de la liquidation de mars, même si la société avait des fondamentaux solides. Jhunjhunwala est désormais actionnaire de Tata Motors, acquérant une participation de 1,3% dans la société au cours du trimestre juillet-septembre de l’exercice précédent. L’investisseur a ajouté que le budget de l’Union de 1989, le creux de la bourse en 2001 et la liquidation de mars 2020 étaient les trois plus grandes opportunités pour les marchés qu’il ait vues.

Souvent appelé le grand taureau de Dalal Street, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que le ratio bénéfices des entreprises indiennes / produit intérieur brut est très faible et s’attend à ce qu’il augmente à mesure que l’Inde entre dans l’ère post-pandémique. «L’Inde est bien placée pour enregistrer une croissance à deux chiffres au cours des 4 à 5 prochaines années. Malgré la covid, nous verrons une croissance réelle à deux chiffres même cette année », a-t-il ajouté. Rakesh Jhunjhunwala estime que la poussée de réforme du gouvernement aiderait ses attentes car il a cité le programme PLI entre autres comme des réformes clés entreprises par le gouvernement.

Alors que les marchés boursiers ont continué à rester dans la fourchette au cours des dernières séances de négociation, Jhunjhunwala pense qu’une autre vente n’est pas prévue à moins que les cas quotidiens de coronavirus ne grimpent pour atteindre une fourchette de 6 cas de lakh par jour. «J’aurais aimé que covid ne soit pas venu, mais je ne changerai rien à mon horizon d’investissement juste à cause de covid», a-t-il ajouté.

Plongeant dans les poches où il voit des opportunités à venir, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré qu’il était optimiste sur les actions du métal. “Si vous regardez la divergence entre la valorisation des stocks de ciment et la valorisation des stocks de métaux, et si vous regardez les perspectives des stocks de métaux, je ne la comprends pas (la divergence de valorisation)”, a-t-il déclaré. Jhunjhunwala reste un partisan de l’espace pharmaceutique pour l’Inde. Les exportations pharmaceutiques de l’Inde s’élevaient à 24 milliards de dollars l’année dernière, alors que les exportations de logiciels américains avoisinaient les 200 milliards de dollars, le grand taureau pense que l’industrie pharmaceutique pourrait reproduire ces chiffres à l’avenir.

En outre, Rakesh Jhunjhunwala a déclaré que la prochaine étape des rendements pour les investisseurs ne proviendrait pas des grandes perruques de Dalal Street, mais des actions les plus malmenées à moyenne et à petite capitalisation ainsi que les cycliques.

