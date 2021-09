Rakesh Jhunjhunwala vend 98 094 actions de cette société en deux jours ; stock en hausse de 21% jusqu’à présent en 2021

in

L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala.

L’investisseur milliardaire Rakesh Jhunjhunwala a réduit sa participation dans The Mandhana Retail Ventures Limited, vendant 98 094 actions de la société, soit 0,44% de sa participation totale dans la société. Selon le dernier modèle d’actionnariat de Mandhana Retail Ventures, disponible sur le site Web de l’ESB, Rakesh Jhunjhunwala détenait une participation de 12,74 % dans The Mandhana Retail Ventures à la fin du mois de juin de cette année. Le cours de l’action Mandhana Retail Ventures a augmenté de 20,83 % jusqu’à présent cette année. La plupart de ces gains ont été enregistrés au cours des six premiers mois de l’année; le stock a baissé après cela.

“Ceci est pour vous informer qu’au 16 septembre 2021, je détenais 23 78 871 actions (10,7726%) de The Mandhana Retail Ventures Limited”, a déclaré Rakesh Jhunjhunwala dans une lettre au secrétaire de la société Mandhana Retail. “De la dernière divulgation jusqu’au 16 septembre 2021, j’ai réduit la détention de 4 34 403 actions, ce qui représente 1,96 % du capital libéré total émis de The Mandhana Retail Ventures Limited”, a-t-il ajouté. Le grand taureau a ajouté qu’entre le 17 et le 20 septembre de cette année, il a vendu 98 094 autres actions de The Mandhana Retail Ventures.

La vente récente, ainsi que la précédente, a aidé Rakesh Jhunjhunwala à réduire sa participation dans la société à 22 80 777 actions, soit 10,3284 % du capital total émis et libéré de The Mandhana Retail Ventures. Le cours de l’action The Mandhana Retail Ventures a gagné 1,03% lundi pour terminer à Rs 14,75 par action.

Entre fin décembre 2020 et fin juin 2021, la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans la société est restée statique à 12,74 % avec 28 13 274 actions. Au cours de cette période, les actions de la société ont augmenté de 56%, aidant l’investisseur as à empocher au moins 2 crores de roupies en bénéfices. Rakesh Jhunjhunwala, qui est souvent appelé le grand taureau des marchés boursiers nationaux, est connu pour repérer les multi-ensacheuses et conserver ces actions pendant des années pour en tirer des rendements énormes.

