Rakim annonce ‘Thank You World Of Hip Hop: A Livestream Concert’

Icône de hip-hop Rakim a annoncé Thank You World of Hip Hop, un concert en direct spécial à venir présenté par la plateforme numérique premium en direct Moment House.

Diffusé dans le monde entier les jeudi 13 mai et vendredi 14 mai (selon le territoire), l’événement présentera la première représentation publique de Rakim depuis plus d’un an alors qu’il rassemble à la fois un public virtuel et en direct (sous protocole de précautions) pour dire un collectif «Merci Vous »pour vous soutenir les uns les autres dans nos défis actuels. La musique supplémentaire sera interprétée par DJ Flemingo et les tâches d’animation seront assurées par Richie Dollaz de VH1.

Pendant une nuit seulement, le moment de Rakim sera diffusé exclusivement dans diverses régions du monde, notamment l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Europe et l’Afrique.

Rakim a explosé pour la première fois sur la scène avec la sortie de l’emblématique «Eric B. is President» en 1986 avec collaborateur de longue date Eric B. Maintenant, avec trois décennies au sommet du mont du hip-hop. Rushmore, le natif de Long Island, New York continue non seulement d’enregistrer pour lui-même, mais travaille également avec de jeunes artistes signés sur sa propre marque de disques, Ra Records.

Avec ses mémoires à succès Sweat The Technique désormais disponibles partout et des hommages récents, notamment le fait d’avoir été nommé parolier n ° 1 de tous les temps par le magazine The Source, Rakim Allah continue de diriger le hip-hop vers le futur.

Cette prochaine performance livestream est une montre incontournable pour les fans de rap purs et durs ou les nouveaux arrivants dans le genre. Son mélange de précision, de compétence technique et de créativité inégalée sera sûrement exposé pendant la performance. Peu de rappeurs ont déjà montré la longévité de Rakim, et avec sa célébration hip-hop, nous le célébrerons sûrement aussi.

Pour plus d’informations sur les horaires de diffusion et les options de billets, visitez le site Web officiel de Moment House.

Dates / heures de diffusion en direct par territoire:

Amérique du Nord et du Sud

13 mai, 18 h HP / 21 h HE

Asie, Australie et Nouvelle-Zélande

14 mai, 18h JST / 19h AEST

Europe, Royaume-Uni et Afrique

14 mai, 18h BST