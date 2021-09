Rakitic continue de marquer l’histoire avec Séville

in

26/09/2021 à 10h41 CEST

Le milieu de terrain de Séville Ivan Rakitic a atteint 100 victoires avec l’équipe de Séville après avoir gagné (2-0) à domicile contre le RCD Espanyol avec des buts d’En-Nesiry et Rafa Mir. Il est le deuxième joueur européen et non espagnol à atteindre ce chiffre après Julien Escudé, qui en a inscrit 128 au total lors de son passage à Séville..

Le Croate, qui a quitté Barcelone la saison dernière après avoir tout conquis, est important avec Julen Lopetegui à Séville et l’un des joueurs les plus historiques du club. Il a disputé un total de 205 matches officiels en deux étapes différentes et a été pendant de nombreuses saisons l’un des meilleurs milieux de terrain du football européen..

100 – @ivanrakitic 🇭🇷 est le deuxième joueur européen (non espagnol) à atteindre 100 victoires pour le @SevillaFC dans toute son histoire toutes compétitions confondues après @EscudeOfficiel 🇫🇷 (128). Pino-Montano #SevillaFC #NuncaTeRindas pic.twitter.com/gY6wvuJebJ – OptaJose (@OptaJose) 25 septembre 2021

L’ancien Schalke ou Bâle, entre autres, a également été le protagoniste du dernier match de Ligue des champions : a marqué le 100e but de l’équipe de Séville dans la plus haute compétition continentale sur penalty lors du match nul contre le RB Salzbourg. Le Balkan, aujourd’hui âgé de 33 ans et d’une valeur marchande de 10 millions d’euros, est une pièce fondamentale du projet de Julen Lopetegui.

Séville, à nouveau candidate au titre ?

Les sevillistas ont battu le RCD Espanyol après avoir fait match nul contre la Real Sociedad et se sont installés en tête du classement malgré un match en attente contre Barcelone. Le début de saison s’annonce prometteur : ils ont trois victoires et deux nuls en Liga et un autre nul en Ligue des champions et est l’une des rares équipes encore invaincue.

Comme cela s’est produit la saison dernière, à Séville, ils s’attendent à ce que l’équipe fasse preuve de cohérence et de fiabilité qui lui permettront de revenir dans la lutte pour le titre de LaLiga. Bien qu’ils ne soient pas entrés dans les prévisions, les Hispaniques ont atteint la dernière ligne droite avec de vraies options et ce marché d’été, ils se sont renforcés pour cela : Lamela, Rafa Mir ou Montiel relèvent le plafond compétitif de l’équipe.