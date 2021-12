Rakitic entre dans l’histoire de la Liga

19/12/2021 à 09h15 CET

Le milieu de terrain de Séville, Ivan Rakitic, est devenu le joueur né en ex-Yougoslavie qui plus de jeux ont joué dans l’histoire de LaLiga Santander avec un total de 368. Après son retour à Sánchez Pizjuán, a égalé l’ancien joueur Miroslav Djukic, également avec 368.

Le croate, qui est l’un des acteurs les plus importants du noyau pour Julen Lopetegui, est en tête du classement devant les siens Miroslav Djukic (368), plus Luka Modric (278), Meho Kodro (263), Darko Kovacevic (261), Janko Jankovic (242) et Savo Milosevic (241).

L’ancien joueur de Barcelone a joué un total de 20 matchs (14 en Liga, cinq en Ligue des champions et un en Copa del Rey) jusqu’à présent dans la saison 2021/22, où a marqué quatre buts et distribué deux passes décisives.

Séville, au tour des favoris

L’équipe de Julen Lopetegui a obtenu les trois points contre l’Atlético de Madrid et reste à la deuxième place avec un total de 37 unités, quatre de plus que le Real Betis et six de plus que l’équipe matelas. Il mène le Real Madrid avec un total de 42 unités en l’absence de son match contre Cadix.

Justement le croate a ouvert le score avec une excellente frappe depuis le balcon de la surface qui a donné l’avantage à Séville. En tant que sevillista, il a ajouté un total de 44 buts en 219 matches officiels entre toutes les compétitions.