Raksha Bandhan 2021: Contes célèbres de duos frère-soeur dans la mythologie hindoue

Par Reya Mehrotra

Le lien entre frères et sœurs était aussi fort il y a des milliers d’années qu’il l’est aujourd’hui. À l’époque, il n’y avait peut-être pas eu de festival spécial pour célébrer le lien, mais nous attribuons Rakshabandhan au geste de Draupadi d’attacher un tissu sur la main de Krishna et, à son tour, Krishna la protégeant. Alors que le pays célèbre aujourd’hui le lien entre frères et sœurs, nous vous proposons des récits de duos frère-soeur dans la mythologie hindoue.

Ravan et Shurpanakha

Les enfants du sage Vishrava et de la princesse Kaikesi, Ravan et Shurpanakha étaient les principaux antagonistes de l’épopée hindoue du Ramayana. Le roi démon Ravana a kidnappé Sita, qui était en exil avec son mari Lord Rama et son beau-frère Lakshmana, pour venger sa sœur Shurpanakha. Shurpanakha voulait épouser Rama. Sur son refus, elle a attaqué Sita, et Lakshmana a sorti son épée et lui a coupé le nez.

Draupadi et Krishna

La relation spéciale entre Draupadi et Krishna est la raison pour laquelle nous célébrons Rakshabandhan. On dit que lorsque Krishna s’est blessé au poignet, Draupadi a déchiré le coin de son sari et l’a attaché pour arrêter le saignement de son poignet. Voyant cela, Krishna a juré de la protéger. Plus tard, pendant le cheerharan de Draupadi aux mains des Kauravas en pleine cour, Draupadi a prié Krishna de protéger son honneur. En retour, Krishna a augmenté la longueur de son sari de telle sorte qu’il ne se termine jamais même si Dushasana l’a séparé. On dit que Draupadi faisait confiance à Krishna plus que quiconque et qu’ils s’appelaient Sakhi et Sakha, ce qui signifie respectivement ami féminin et ami masculin. Le père de Draupadi, Drupad, voulait d’abord marier sa fille à Krishna. Cependant, Krishna a fait référence à Arjuna comme un futur marié pour elle.

Ram et Shanta

Le roi Dasharath avait une fille qui n’est pas aussi connue que ses frères. Shanta est née du roi, mais a été adoptée par Kind Romapada d’Anga Pradesh. Elle était mariée au fils du sage Vibhandaka, Rishyasringa, qui a organisé une cérémonie pour que le roi Dasharath puisse avoir des fils pour perpétuer son héritage. En conséquence, Ram, Bharat, Lakshmana et Shatrughna sont nés. Shanta aurait également soigné son père, le roi Dasharath, sur son lit de mort.

Vishnu et Parvati

Vishnu est dit être le “conservateur” dans le trimurti-Brahma (créateur), Vishnu et Shiva (le destructeur), tandis que Parvati est la mère des divinités hindoues Ganesha et Kartikeya, et est connue pour être la déesse de l’harmonie, du mariage, enfants et fertilité. Avec Saraswati et Lakshmi, elle forme le tridevi des déesses hindoues. La femme de Lord Shiva, Parvati, serait la sœur de Lord Vishnu. La scène de Kalyanasundara dans les grottes d’Ellora montre Vishnu et sa femme Lakshmi donnant Parvati en mariage à Shiva, tandis que Lord Brahma est vu officier le match.

Kansa et Devaki

Kansa et Devaki étaient cousins. Alors que Kansa était le souverain tyran du royaume de Vrishni, qui a accédé au pouvoir après avoir renversé son père, le roi Ugrasena, Devaki était marié à Vasudev et a engendré Balram et Krishna, connu pour être l’avatar du Seigneur Vishnu. Après son mariage avec Vasudev, une voix céleste a prophétisé que le huitième enfant de Devaki tuerait Kansa, qui voulait alors tuer Devaki immédiatement. Cependant, Vasudev a promis de donner tous leurs enfants au Kansa. Kansa a emprisonné le couple et tué leurs enfants dès leur naissance. Lorsque Krishna, le huitième enfant est né, ils l’ont secrètement escorté jusqu’à la maison de Yashoda. Il a survécu et a finalement tué Kansa. Le septième enfant de Devaki était Balram. Krishna a été élevé sous les soins de Yashoda et Nanda.

Yamuna et Yamraj

La fête hindoue de Bhai Dooj est associée à Yamraj, le dieu de la mort, et à sa sœur Yamuna. L’histoire qui rend hommage au lien des frères et sœurs est généralement racontée sur Bhai Dooj. On dit que les deux sont les enfants de Surya et, selon la légende, après que leur mère les a quittés, incapables de supporter la chaleur du soleil, ils ont tous deux pris soin l’un de l’autre en grandissant. Un jour, lorsque Yamraj rendit visite à sa sœur pour la surprendre, elle lui offrit un tilak, prépara des délices et prit bien soin de lui. Par conséquent, le jour est célébré comme Bhai Dooj.

Kripa et Kripi

Dans le Mahabharata, Kripa était le membre du conseil du royaume Kuru et enseignait les Kauravas et les Pandavas. Kripa et sa sœur jumelle Kripi ont tous deux été adoptés par le roi Shantanu du royaume de Kuru. Kripa a été formé et est devenu un archer, et était considéré comme un être immortel destiné à vivre jusqu’à la fin du Kali Yuga. Kripi était marié à Drona et avait un fils nommé Ashwatthama.

