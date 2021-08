Raksha Bandhan 2021 : Des matériaux respectueux de l’environnement aux graines d’arbres, les Rakhis sont tous axés sur l’environnement cette année

Les Rakhis écologiques semblent être l’innovation qui fait rage cette année. (Image : Twitter/Sri Sri Ravi Shankar)

Raksha Bandhan 2021 : Avec Raksha Bandhan juste au coin de la rue, les Rakhis respectueux de l’environnement semblent être l’innovation qui fait rage cette année. Habituellement, après la fin du festival de Raksha Bandhan, l’élimination des Rakhis fabriqués à partir de différents matériaux, y compris des matériaux non respectueux de l’environnement, devient un problème. Cependant, depuis quelques années, la prise de conscience envers l’environnement a conduit de petits groupes de personnes à faire des efforts de leur part pour fabriquer des Rakhis qui ne nuiraient pas à la nature. En conséquence, un groupe d’entraide à Odisha appelé ORMAS a commencé à vendre des Rakhis respectueux de l’environnement cette année.

Les Rakhis ont été fabriqués avec de la terre cuite et de l’herbe sabai parmi d’autres matériaux organiques, tout comme ORMAS l’a fait l’année dernière. En 2020, le groupe a vu un grand écho à ses Rakhis, et donc cette année aussi, il a poursuivi son innovation en gardant à l’esprit toutes les mesures de précaution COVID-19. Le groupe a installé 18 stands dans l’État et vend les Rakhis dans une fourchette de prix de 20 Rs et 50 Rs.

Mais ORMAS n’est pas le seul endroit où l’innovation a lieu.

Le chef spirituel Sri Sri Ravi Shankar s’est associé au ministère des Affaires tribales de l’Union et a lancé le projet Vruksha Bandhan à Aurangabad. Dans le cadre de ce projet, 1 100 femmes de communautés tribales fabriquent des Rakhis en utilisant les graines d’arbres indigènes au Sri Sri Institute of Agricultural Sciences and Technology Center of Excellence.

Partageant l’initiative sur Twitter, Sri Sri Ravi Shankar a déclaré que le projet était une contribution unique pour augmenter la couverture forestière, ce qui aiderait ainsi à lutter contre le changement climatique.

Les Rakhis fabriqués dans le cadre de ce projet ont une graine d’arbre placée sur le Rakhi, au lieu d’un sequin ou d’une perle traditionnel, ce qui signifie qu’une fois le Raksha Bandhan terminé, le Rakhi peut être enterré et arrosé pour éventuellement devenir un arbre.

