Raksha Bandhan 2021 : les marques célèbrent le lien fraternel avec de nouvelles campagnes

in

Campagnes de marque déployées pour Raksha Bandhan 2021

Les marques de toutes les catégories ont lancé de nouvelles campagnes pour célébrer l’esprit festif de Raksha Bandhan. Alors que les marques se penchent davantage sur la narration émotionnelle pour les campagnes festives afin de briser le bruit, elles ont conçu des histoires de fratrie avec des approches réfléchies. En plus de décrire les histoires habituelles entre frères et sœurs, certaines des campagnes se sont concentrées sur le lien entre les sœurs et les belles-sœurs. BrandWagon en ligne se penche sur certaines des campagnes publiées pour le festival.

SKINN-#BestSaidWithSkinn

SKINN, une marque de parfum de la maison Titan, a publié une vidéo numérique pour sa campagne #BestSaidWithSkinn, mettant en vedette Manushi Chhillar et sa sœur. La vidéo, conceptualisée par Ogilvy South, dépeint le lien entre Chhillar et sa sœur aînée tandis qu’elles se souviennent de tous les moments mémorables qu’elles ont partagés ensemble. Pour un meilleur engagement, la marque a annoncé un cadeau où le public est invité à partager sa « Sibling Story » sur le compte Instagram de la marque.

Célébrations de Cadbury – #MyFirstRakhi

Cadbury Celebrations a lancé la campagne #MyFirstRakhi, conceptualisée par Ogilvy, pour le Raksha Bandhan de cette année. Alors que les frères et sœurs à travers le pays se réjouissent à cette période de l’année, de nombreux enfants qui ont des capacités différentes, en particulier avec leurs membres supérieurs, manquent ces moments. Le film de campagne capture l’histoire d’une sœur et de son frère aîné physiquement handicapé qui a jusqu’à présent manqué la joie de Rakhi. Plus tard, il montre comment un bras prothétique unique à base de senor leur apporte la joie du premier Rakhi.

Tanishq – #SistersByChoice

La marque de bijoux a lancé son dernier film numérique sur Raksha Bandhan montrant le beau lien d’une sœur et de sa belle-sœur. Le film montre comment leur relation a transcendé le simple fait d’être des belles-sœurs de #SistersByChoice. Tanishq a collaboré avec Webchutney pour capturer la dynamique changeante des liens partagés par les belles-sœurs.

Compagnie de rasage de Bombay

La marque de soins pour hommes Bombay Shaving Company a lancé une campagne célébrant la relation fraternelle évoluée démystifiant les normes de genre stéréotypées. La vidéo de la campagne met en lumière une sœur aînée indépendante qui se souvient de tous les moments où elle a été soutenue par son jeune frère. Le film a été écrit en interne et produit par Green Chutney Films, réalisé par Aarti Neharsh.

Amazon – #DeliverTheLove

Amazon.in a lancé #DeliverTheLove pour Raksha Bandhan. Dans le cadre de la campagne, un film numérique capture le lien éternel entre un frère et une sœur. Le film livre le message que le festival n’est pas seulement une question de cadeaux mais aussi de gestes exprimés.

GoPaisa – #DabbaMatDo

GoPaisa a lancé la campagne numérique #DabbaMatDo pour célébrer Raksha Bandhan. La campagne encourage à obtenir des cadeaux uniques tels que des cours de perfectionnement, des actions IPO, des forfaits santé, des comptes d’épargne numériques pour les frères et sœurs allant au-delà de la manière traditionnelle d’offrir des boîtes de chocolat, car cela leur permettrait d’accéder à un nouveau domaine de la vie.

Fougères et pétales – Bandhan Pyar Ka

Ferns N Petals a déployé une campagne numérique, Bandhan Pyar Ka, à l’occasion de Raksha Bandhan. Conceptualisé par l’équipe créative de Ferns N Petals, le film montre comment une famille profite de Rakshabandhan dans une ambiance ludique et tourne, ainsi que les petites bizarreries que partagent les frères et sœurs.

Lire aussi : Independence Day 2021 : Comment les marques célèbrent le 75e Independence Day

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.