Raksha Bandhan 2021 : Raksha Bandhan est une occasion propice et un festival majeur dans la culture hindoue, dans lequel une sœur attache un fil ou Rakhi au poignet de son frère et le frère jure de la protéger en retour. Au fil des années, les Rakhis sont devenus de plus en plus innovants, colorés et variés. Cependant, ils n’étaient pas les plus respectueux de l’environnement, ce qui rendait l’élimination des Rakhis beaucoup plus difficile et plus nocive pour l’environnement. Cependant, l’Art de vivre de Sri Sri Ravi Shankar et le ministère des Affaires tribales de l’Union, dans le cadre de leur partenariat plus large, encouragent environ 1 100 femmes de 10 villages tribaux d’Aurangabad à fabriquer des Rakhis respectueux de l’environnement dans le cadre d’un projet appelé « Vruksha Bandhan ». Bulbul Dhawan de Financial Express Online s’est entretenu avec le Dr Prabhakar Rao, directeur de projet pour le centre d’excellence, Aurangabad, ministère des Affaires tribales, pour en savoir plus sur cette initiative.

Raksha Bandhan 2021 : Matériel utilisé pour les Rakhis « Vruksha Bandhan »

Le Dr Rao a expliqué : « Les Rakhis sont fabriqués à partir de coton biodégradable et de graines d’arbres indigènes uniquement. Pour cela, nous utilisons de petites graines comme celles de tamarin, de kadam et de neem. Toutes les essences à cet effet ont été sélectionnées après concertation avec le service forestier.

Comment ces Rakhis sont-ils distribués ?

Selon le Dr Rao, la distribution et la vente de ces Rakhis se font à Aurangabad et l’Art de Vivre s’occupe de cet aspect. « Les Rakhis sont vendus à Rs 100 pour un ensemble de trois pièces. L’Art de Vivre ne fait que déduire les dépenses administratives des revenus, et tout le reste est transféré au groupe de femmes tribales », a-t-il expliqué.

Pourquoi le projet « Vruksha Bandhan » est-il mis en œuvre ?

« Les Rakhis qui sont fabriqués dans le cadre de ce projet peuvent être enterrés dans le sol après que le frère les ait retirés de son poignet après le festival. Cela permettrait de s’en débarrasser, car le coton est également biodégradable », a déclaré le Dr Rao.

Le premier objectif du projet est bien entendu d’augmenter le couvert forestier afin de mieux lutter contre le changement climatique. Le deuxième objectif est de réduire le problème post-Raksha Bandhan de l’élimination des Rakhi.

Cependant, il y a aussi un troisième objectif. Le ministère et l’Art de Vivre se sont associés pour former les habitants de ces 10 villages à l’agriculture naturelle, et ces 1 100 femmes font partie de ce groupe. Mais en plus de leur enseigner l’agriculture, l’équipe a décidé de leur apprendre également à faire des Rakhis. « Nous voulions qu’ils aient une chance de gagner un revenu supplémentaire grâce à l’artisanat. Alors, nous leur avons appris à faire des Rakhis. Et ces femmes ont un instinct artistique, elles le rendent donc très coloré et d’une très belle manière », a déclaré le Dr Rao.

Un plus gros problème

Le projet « Vruksha Bandhan » n’est pas un projet autonome mené dans le vide. Cela fait partie d’une initiative qui a été prise pour s’attaquer à un problème beaucoup plus important.

« Le ministère des Affaires tribales de l’Union a lancé une initiative intitulée ‘Les agriculteurs tribaux d’Atmanirbhar grâce à l’agriculture naturelle’. Cette initiative a été lancée en octobre 2020 dans le but de former 10 000 agriculteurs à l’art de l’agriculture naturelle dans ces 10 villages tribaux d’Aurangabad sur une période de trois ans », a déclaré le Dr Rao.

Mais pourquoi cette initiative a-t-elle été prise ? « Les zones tribales étaient en grande partie exemptes d’agriculture à base de produits chimiques qui a été adoptée dans d’autres régions du pays jusqu’à présent. Cependant, récemment, le ministère a remarqué la pénétration de produits agrochimiques dans les zones tribales également, ce qui est une source de préoccupation. Ils ont donc décidé de former les agriculteurs tribaux à l’agriculture naturelle à base de vaches qui peut être pratiquée sans l’utilisation de produits chimiques », a-t-il expliqué.

Bien que l’objectif de l’initiative soit d’enseigner l’agriculture, l’équipe a manifestement travaillé sur l’enseignement d’autres formes d’art et d’artisanat, probablement pour que les agriculteurs n’aient pas à dépendre uniquement de l’agriculture pour gagner leur vie. Cela pourrait être dû au fait que la pression de gagner uniquement de l’agriculture pourrait amener les agriculteurs tribaux à se tourner également vers des méthodes chimiques, mais des compétences alternatives pourraient aider à éliminer une partie de cette pression. Que ce soit une motivation ou non, ces Rakhis innovants sont définitivement admirables pour ce qu’ils symbolisent – des produits respectueux de l’environnement, l’inversion du changement climatique et l’autonomie des populations tribales, en particulier les femmes.

