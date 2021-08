Raksha Bandhan 2021 : Rencontrez les plus adorables duos frère-soeur de Bollywood

(Photo : Instagram/Soha Ali Khan)

Raksha Bandhan 2021 : L’amour fraternel de Bollywood n’est pas moins que celui des autres frères et sœurs dans le monde. Ils se sont non seulement battus l’un contre l’autre, mais ils se sont également soutenus l’un l’autre pour toute une vie. Ils se battent, bien sûr, mais l’amour et les soins qu’ils partagent en font la meilleure relation au monde. Aujourd’hui, à l’occasion de Raksha Bandhan, jetons un coup d’œil à quelques-uns des duos frères-soeurs les plus adorables de l’industrie cinématographique de Bollywood.

Sara Ali Khan-Ibrahim Khan

Sara et Ibrahim font partie des duos frères-soeurs les plus cool connus à B-town. Le duo est souvent vu en train de poser ensemble et de faire des blagues « Knock-Knock » sur les réseaux sociaux. Né des acteurs Amrita Singh et Saif Ali Khan, le duo est également vu se lier à leur régime de remise en forme. Sara Ali Khan continue de publier de temps en temps des photos sur les réseaux sociaux. Dans une interview avec le magazine ELLE plus tôt cette année, l’acteur a révélé comment le verrouillage provoqué par le covid a rapproché les frères et sœurs plus que jamais.

Abhishek Bachchan-Shweta Bachchan

Nés d’Amitabh et Jaya Bachchan, Shweta Bachchan et Abhishek Bachchan sont le duo frère-soeur le plus chic de la B-Town. Les frères et sœurs aiment être traités comme de meilleurs amis et non comme un frère et une sœur. Dans le talk-show de Karan Johar Koffee With Karan, Abhishek a déclaré que Shweta était le préféré de leur père Amitabh Bachchan et qu’il ne se soucierait de personne d’autre une fois que Shweta serait dans la pièce.

Ranbir Kapoor-Riddhima Kapoor

Le duo Ranbir Kapoor et Riddhima Kapoor forment un adorable duo frère-soeur dans l’industrie cinématographique hindi. Les deux partagent un lien très étroit. Rappelant les souvenirs d’enfance, Riddhima Kapoor avait un jour révélé qu’ils avaient l’habitude d’avoir des combats de style WWE et d’imiter les lutteurs qu’ils aimaient le plus. Partageant une autre anecdote intéressante, Riddhima, dans une interview à Vogue, a révélé que Ranbir avait l’habitude de voler ses vêtements pour les donner à ses petites amies.

Saif Ali Khan-Soha Ali Khan

Saif Ali Khan est l’un des « frères les plus cool », dit Soha Ali Khan. « Il est indéniable que tu es le frère le plus cool que je connaisse. Et il est indéniable que je ne connais pas la première chose à être cool ! #throwback », a écrit Soha Ali Khan en partageant une photo de son frère vedette. Parlant de la relation frère-sœur, Soha avait déjà noté ses pensées : « Ce n’est pas le fil visible mais les liens invisibles qui unissent les frères et sœurs – une enfance partagée, des expériences qu’eux seuls ont vécues qui ont fait d’eux ce qu’ils sont. C’est un lien qui ne ressemble à aucun autre et qui doit être entretenu et célébré.

Farhan Akhtar-Zoya Akhtar

Nés de Javed Akhtar (poète-parolier et scénariste) et de la scénariste Honey Irani, Farhan Akhtar et Zoya Akhtar sont connus comme l’un des frères et sœurs les plus talentueux de l’industrie bollywoodienne. Zoya avait dit un jour qu’elle partageait une « excellente relation » avec son frère Farhan. En fait, elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Luck By Chance, avec Farhan dans le rôle principal. Puis Zindagi Na Milegi Dobara, qui mettait également en vedette Farhan suivi de Dil Dhadakne Do où il a été vu jouer un rôle important.

Ekta Kapoor-Tusshar Kapoor

Comme tout autre frère-soeur, même Tusshar Kapoor et Ekta Kapoor ont eu leur juste part de bagarres quand ils étaient enfants. Mais à mesure que les frères et sœurs grandissaient, ils ont développé un lien fort. «Comme tous les autres frères et sœurs, Tusshar et moi nous battons beaucoup. Vous serez surpris de savoir qu’une fois, lors d’un voyage en famille à Tirupati, nous avons tous les deux commencé à nous battre pour une raison quelconque. Pendant le combat, Tusshar m’a donné un coup de poing dans le nez. Plus tard, j’ai appelé les flics », a déclaré Ekta Kapoor lorsque le duo est apparu dans The Kapil Sharma Show.

