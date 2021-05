Rakuten TV présente 90 nouvelles chaînes gratuites | Divertissement

Rakuten a lancé la course aux diffusions Internet gratuites, en annonçant 90 chaînes gratuites.

Si vous aimez les divertissements gratuits, vous serez très heureux. Rakuten TV, la plateforme de contenu en streaming il y a longtemps a lancé une forme de contenu gratuit avec des publicités qui vous permet de profiter du contenu en streaming sans payer, et maintenant, la société a choisi de lancer pas plus et pas moins de 90 chaînes en direct avec le même concept.

Vous pouvez regarder ces chaînes gratuitement, mais il ne s’agit pas de vidéo à la demande, dans laquelle vous pouvez sélectionner le film ou la série que vous souhaitez voir, mais plutôt cela fonctionne comme la télévision dans l’éphémère du contenu. Vous pourrez voir en exclusivité ce qu’ils émettent au moment où vous êtes devant la télévision.

Ces 90 chaînes sont entièrement gratuites, car elles incluent des publicités, ce qui rend le contenu diffusé rentable, et Ce sera extrêmement varié, car il y aura des chaînes de cinéma, de style de vie, de sport, d’informations, de contenu pour enfants et de séries. Et pour cela, ils ont conclu des accords avec diverses plateformes telles qu’Euronews ou ., entre autres.

Ces chaînes ne seront pas lancées simultanément, mais iront s’ajoutant progressivement aux plus de 42 marchés européens auquel ces canaux atteindront. Bien qu’il soit possible que toutes les chaînes n’atteignent pas tous les pays pour des raisons différentes.

À l’heure actuelle, ces chaînes sont en version bêta, mais elles peuvent déjà être appréciées sur certains téléviseurs Samsung Smart TV et LG à partir de 2020 et 2019. Bien que la société ait confirmé qu’elle travaillait à rendre ces chaînes compatibles avec plus d’appareils.

En outre, même s’il y a de la publicité, l’entreprise offre un certain contrôle sur celle-ci, “nous apprécions votre confidentialité, vous avez donc un contrôle total sur les paramètres liés à la publicité, y compris la possibilité de désactiver les publicités personnalisées. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité », déclare Rakuten dans la déclaration qu’il a publiée à cet égard.

Avec ce lancement, une nouvelle gamme de contenus gratuits s’ouvre que vous pourrez consommer prochainement et que démocratise davantage les services de contenu en streaming avec la seule exigence d’avoir de la publicité, tout comme cela se produit à la télévision conventionnelle.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.