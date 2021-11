Ralentissement de la croissance Recommandation pour le stock SHOP

Après le début de la pandémie de Covid-19, une plateforme de commerce électronique basée sur le cloud Shopify (NYSE :MAGASIN) est entré dans une phase de boom aux proportions épiques. En conséquence, quiconque possédait des actions SHOP a bénéficié d’un retour spectaculaire sur son investissement.

Contrairement à d’autres sociétés de commerce électronique, Shopify est axé sur les vendeurs : la société propose des logiciels et des services pour aider les commerçants à opérer sur les canaux numériques et physiques. C’est un excellent modèle commercial, car Shopify alimente plus de 1,7 million d’entreprises dans le monde.

D’un autre côté, plus gros n’est pas toujours mieux dans le monde des investissements. Alors que la valorisation de Shopify continue d’augmenter, il peut devenir plus difficile de justifier une position longue sur l’action SHOP.

Un éminent analyste a exprimé des inquiétudes dans ce sens, au point même d’émettre un déclassement surprenant. Cependant, après avoir parcouru les dernières données fiscales trimestrielles, vous devrez décider vous-même s’il est temps de faire du shopping avec Shopify.

Un regard plus attentif sur le stock de SHOP

Après que le stock de SHOP ait atteint le creux de la vague en mars 2020, il s’est lancé dans un rallye qui ne pouvait être décrit que comme époustouflant.

Apparemment, tout le monde et son oncle faisaient des achats en ligne pendant la propagation de Covid-19, car la valorisation de Shopify vient de gonfler au cours des mois suivants.

Le premier jalon a été atteint en juin 2020, alors que le cours de l’action Shopify a atteint 1 000 $.

Un an plus tard, l’action SHOP a franchi le cap des 1 500 $. En novembre 2021, il menaçait de franchir 1 750 $, et peut-être 2 000 $ d’ici la fin de l’année. Avec cela, la capitalisation boursière de Shopify est passée à 213 milliards de dollars. Cela peut sembler extrêmement haussier, mais tenez vos chevaux un instant.

Considérez que le ratio cours/bénéfices sur 12 mois de Shopify est de 62,6. Vous avez peut-être vu des ratios P/E plus élevés que cela, mais c’est quand même assez élevé.

Le fait est qu’il est parfaitement normal de prendre des bénéfices sur l’action SHOP ou d’attendre que la valorisation de Shopify se refroidisse avant de prendre position.

Swing et une Miss

Même une entreprise brûlante comme Shopify ne peut pas continuer à augmenter ses revenus au même rythme qu’en 2020 et au début de 2021.

Ne vous méprenez pas. Shopify est toujours capable de récolter les billets verts. En effet, la société a généré 1,12 milliard de dollars de revenus au cours du troisième trimestre de 2021, en hausse de 46% par rapport à il y a un an.

Cependant, ce nombre est inférieur à l’estimation consensuelle de Wall Street de 1,15 milliard de dollars.

Tout aussi important, la croissance des revenus de Shopify ralentit. La société a enregistré une croissance de 57 % au trimestre précédent et de 110 % au trimestre précédent.

De plus, Shopify a déclaré des bénéfices ajustés de 81 cents par action au troisième trimestre 2021. Ce résultat a largement manqué les attentes de Wall Street de 1,23 $ par action.

En plus de cela, Shopify a refusé de fournir des indications détaillées sur les bénéfices. La société a reconnu que les résultats pourraient être affectés par « des retards dans la chaîne d’approvisionnement ou une augmentation des coûts des matériaux, de la main-d’œuvre, de l’expédition ou de la publicité ».

En attendant quelque chose de plus attrayant

Comme vous pouvez le voir, la stature de Shopify en tant que mastodonte générant des revenus n’est peut-être pas aussi forte qu’elle l’était lors du boom du commerce électronique de 2020. Et si vous commencez à vous inquiéter de l’évaluation de Shopify, vous n’êtes pas seul.

Dans un mouvement qui pourrait surprendre certains investisseurs, l’analyste de Loop Capital Anthony Chukumba vient de déclasser l’action SHOP d’une note « acheter » à « conserver ». Cette réévaluation est « basée sur la valorisation de Shopify, par opposition à une vision plus baissière des fondamentaux de l’entreprise », selon Chukumba.

Ne vous méprenez pas sur ce qu’il dit ici. Chukumba considère toujours Shopify comme « bien positionné pour le virage séculaire vers le commerce électronique ». De plus, il reste « impressionné par l’accent mis par l’entreprise sur l’élimination des points faibles des commerçants et l’innovation continue ».

C’est une évaluation juste. Dans le même temps, Chukumba prévient que la valorisation actuelle de Shopify est « conforme à nos perspectives haussières ».

Vraisemblablement, il suggère que le stock SHOP est déjà pleinement valorisé. Ainsi, avant de « redevenir plus constructif sur le stock », Chukumba « attendrait un point d’entrée plus attractif ».

Je ne sais pas exactement quel serait ce point d’entrée. C’est probablement moins de 1 600 $, car c’est maintenant l’objectif de prix de Chukumba.

La ligne de fond

Certaines personnes ne se soucieront pas des problèmes liés à l’évaluation et diront que Shopify continue d’augmenter ses revenus. Si c’est votre position, alors n’hésitez pas à construire votre position dans le stock SHOP.

Sachez simplement que Shopify ne répond pas nécessairement aux attentes de Wall Street, d’un point de vue fiscal. Et n’oubliez pas que, comme le dit le vieil adage, les arbres ne poussent pas directement vers les cieux.

Ou, comme je préfère le dire, lorsque les investisseurs particuliers font leurs achats, le cours de l’action est voué à commencer à baisser.

