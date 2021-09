Ralentissement des rendements G-Sec : le rendement moyen de SDL à 10 ans tombe à son plus bas niveau en 9 semaines

in

Par Manish M Suvarna

Les rendements moyens des prêts au développement de l’État (SDL) à 10 ans sont tombés à un creux de neuf semaines le 31 août, après que les rendements des titres d’État (G-Sec) se soient modérés. La baisse des emprunts des États par rapport à ce qui était indiqué dans le calendrier a également contribué à la baisse des rendements des SDL. Sur une base hebdomadaire, le coût moyen d’emprunt à 10 ans sur SDL s’est modéré de 7 points de base à 6,90 %.

« Les marchés ont été dynamiques après les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les rendements des SDL se sont affaiblis car ils continuent de fournir des spreads attractifs, en particulier sur la courbe à 10 ans, par rapport aux obligations PSU », a déclaré Anand Nevatia, gestionnaire de fonds, Trust Mutual Fund.

Depuis la semaine dernière, les rendements des titres d’État de référence se sont refroidis en raison d’un discours conciliant de Powell, d’une amélioration de la demande de titres lors de l’adjudication hebdomadaire d’obligations du 27 août et de l’absence de décentralisation lors des dernières adjudications.

Les rendements de l’obligation de référence à 10 ans 6,10 %-2031 se sont détendus de près de 6 points de base depuis la semaine dernière et ont clôturé à 6,199% mercredi, contre 6,2539 % le 27 août.

Pendant ce temps, les réductions des rendements du Trésor américain ont également stimulé l’appétit des commerçants. Les traders qui étaient sur la touche sont devenus actifs en raison d’indices positifs. La baisse des rendements du Trésor américain incite généralement les investisseurs à se tourner vers les marchés émergents à la recherche de rendements plus élevés sur les titres de créance. Au cours de la dernière semaine, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans se sont modérés de près de 5 points de base.

Les traders ont également été rassurés par le commentaire du gouverneur de la banque centrale selon lequel ils ne veulent pas donner de choc ou de surprise soudaine aux marchés.

De plus, la déconcentration s’est arrêtée au cours des dernières semaines en raison de l’amélioration de la demande des investisseurs et des bons afflux de FPI en août. Le marché a connu la dernière déconcentration le 30 juillet et l’adjudication a été annulée le 6 août. Les autres adjudications ont été entièrement souscrites à des niveaux proches du marché.

Jusqu’à présent en 2021-2022, la dévolution totale aux négociants primaires est de Rs 76 000 crore, soit près de 14% du total des emprunts. Selon un rapport de CARE Ratings, la plus forte dévolution jusqu’à présent cette année a été dans le G-Sec à 5 ans, suivi d’une obligation à 10 ans.

Les FPI ont acheté des titres de créance pour 1,635 milliard de dollars en août, selon les données du National Securities Depository.

Les acteurs du marché ont déclaré que la baisse des emprunts des États par rapport au calendrier indicatif avait également affaibli les rendements du SDL lors de la précédente adjudication. Les emprunts jusqu’à présent au cours de l’EX22 entre le 8 avril et le 31 août étaient inférieurs de 13 % au calendrier d’emprunt indicatif pour cette période. “Les emprunts des États moins élevés que prévu au cours du trimestre en cours ont également contribué à la baisse des rendements”, a déclaré Nevatia.

