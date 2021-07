Ralf : Alfa Romeo n’est pas une meilleure option pour Mick Schumacher

in

Ralf Schumacher doute qu’Alfa Romeo soit une “meilleure option” que Haas pour son neveu Mick, cette dernière équipe “pas loin” de confirmer sa composition 2022.

Mick Schumacher est entré en Formule 1 cette saison avec Haas, bien conscient que ce serait une saison difficile avec l’équipe disant dès le départ qu’elle ne dépenserait pas des sommes énormes pour mettre à jour la voiture.

Au lieu de cela, l’accent serait mis sur la mise à niveau de Schumacher et de son coéquipier recrue Nikita Mazepin, tout en mettant tous leurs efforts de conception dans la toute nouvelle voiture 2022.

En tant que tel, Haas est tout en bas du classement, même derrière Williams, avec le meilleur résultat de Schumacher à ce jour, une P13 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Cela a conduit à la spéculation qu’il pourrait passer à l’une des équipes Ferrari en 2022, Alfa Romeo.

Le joueur de 23 ans n’a pas nié que c’était une possibilité lorsqu’il a été récemment interrogé par Sky Germany.

“Je vis ici et maintenant”, a-t-il déclaré à propos des rumeurs.

« Je n’ai pas beaucoup pensé à l’année prochaine. Nous verrons ce qui se passe à la fin. Je suis sûr que vous entendrez si quelque chose arrive.

Cependant, son oncle Ralf se demande si changer d’équipe si tôt dans sa carrière est la meilleure option pour le jeune.

S’adressant à Sky Germany, l’ancien pilote devenu expert a déclaré : « Il y a eu aussi des rumeurs récemment sur l’avenir de Mick Schumacher, qui était lié à un transfert chez Alfa Romeo.

« Je ne peux que spéculer parce que je n’y connais rien.

« Un changement aurait-il un sens ? S’il avait la chance de piloter pour une équipe absolument top, ce serait une belle opportunité pour Mick. D’un autre côté, il peut encore beaucoup apprendre chez Haas. Tout ce qu’il fait et a déjà fait.

« Si Haas continue de se développer et que la nouvelle voiture est un pas en avant, il serait parfaitement logique que Mick ajoute une autre année. Il ne faut pas sous-estimer qu’un jeune pilote a facilement besoin de six mois pour s’imposer dans l’équipe et en tirer le meilleur parti.

« Je ne sais pas si Alfa Romeo est vraiment la meilleure option. Travailler avec Ferrari est important. Cela semble bien fonctionner, même avec l’équipe actuelle.

Le patron de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il ne laisserait pas les rumeurs continuer longtemps.

« La saison idiote vient de commencer », a-t-il déclaré.

« Il nous reste encore quelques points à revoir, mais nous ne sommes pas loin de confirmer nos pilotes pour 2022. »

