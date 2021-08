Ralf ‘aurait attrapé’ Guenther Steiner pour des plaintes d’accident

in

Ralf Schumacher dit que cela serait devenu physique si lui, plutôt que son neveu Mick, avait été le conducteur publiquement critiqué par Guenther Steiner.

Après une série d’accidents lors de sa première saison de Formule 1, le directeur de l’équipe Haas, Steiner, a exprimé sa frustration dans les médias face aux factures de réparation accumulées par Mick Schumacher.

“Mick au cours des cinq dernières courses en a eu quelques grosses”, a déclaré Steiner. « C’est beaucoup d’argent et sans raison valable. Ils deviennent un peu trop fréquents et trop lourds.

L’oncle du conducteur, Ralf, a rapidement riposté à Steiner pour avoir lavé son linge sale en public et dans une autre interview, avec Sport1, a déclaré que s’il avait été la cible de ces commentaires, la réaction n’aurait pas été seulement verbale.

“Les accidents sont malheureux, oui, mais j’ai eu un problème avec la façon dont Günther Steiner l’a critiqué publiquement”, a déclaré l’ancien pilote de Williams, Jordan et Toyota, âgé de 46 ans.

«En tant que pilote, je n’aurais pas supporté cela et je l’aurais attrapé. Vous pouvez demander à Eddie Jordan à ce sujet.

« J’aime beaucoup Guenther Steiner mais cela n’a pas dû arriver. Aucun pilote ne veut lire en public comment son patron d’équipe le critique. Cela devrait se faire en interne.

« Guenther Steiner ne voudrait pas que Mick appelle sa voiture une voiture de merde dans la presse. Il a raison là-dessus.

« Trop d’accidents se produisent, l’équipe ne peut pas se le permettre. Mick sait lui-même qu’il n’était pas idéal de chuter lors des séances d’essais libres. Je ne pense pas que la critique était trop sévère. Cela a été communiqué de manière malheureuse.

Mick, le champion en titre de Formule 2, n’a pas la machinerie pour montrer ses talents, Haas ayant effectivement annulé cette saison pour essayer d’être beaucoup plus compétitif lorsque la nouvelle génération de voitures arrivera pour 2022.

Un transfert du pilote de la Ferrari Academy dans une autre équipe a fait l’objet de rumeurs, mais dans tous les cas, Ralf a hâte de voir ce que son neveu peut faire dans une voiture plus rapide.

Concernant un éventuel changement, Schumacher Snr a déclaré : « En tant qu’oncle, je préférerais cela, bien sûr, car je pense qu’il aurait une meilleure chance de montrer son potentiel.

« Haas continue de travailler avec Ferrari et Mattia Binotto est évidemment très content de Mick, comme il vient de le dire dans une interview.

« C’est plus important pour l’avenir de Mick que la critique de Guenther Steiner. Si Haas parvient à revenir à ses anciens succès, j’en serais très heureux. L’équipe le mériterait, les mécaniciens et aussi Guenther.

« Mick va extrêmement bien. Nous voyons un Mick complètement différent de l’année dernière lorsque la pression en Formule 2 était grande. Dans les interviews, vous remarquez qu’il devient de plus en plus détendu et facile à vivre.