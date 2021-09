Ralf donne son avis sur le documentaire de Michael Schumacher

Ralf Schumacher a fait l’éloge du documentaire Netflix sur son frère, Michael, qui a récemment été publié.

« Schumacher » a été réalisé avec le soutien total de la famille du septuple champion du monde et comprend des enregistrements privés fournis par sa femme, Corinna, et son fils et sa fille, Mick et Gina-Marie.

Ils ont tous été interviewés pour le documentaire, avec le père de l’homme de 52 ans, Rolf, et son frère cadet, Ralf.

Lui-même six fois vainqueur de courses de F1 pour Williams, Ralf n’a vu le documentaire dans son intégralité qu’après sa sortie le 15 septembre.

Interviewé dans l’émission du magazine AvD Motor & Sport sur Sport1 dans son Allemagne natale, Ralf a déclaré : « Il y a eu de nombreuses années où je n’étais pas impliqué. Bien sûr, il y en aurait eu beaucoup plus, c’était très long.

« Mais je pense que c’est très, très bien fait, au moins en termes de sport automobile et de sport.

“Aussi beaucoup d’informations privées, également de la part de la famille, en particulier des enfants et de leur mère. J’ai pensé que c’était vraiment génial, très ouvert.

Schumacher, 46 ans, a confirmé que sa contribution avait eu lieu « il y a un peu – tout a été un peu retardé », les réalisateurs du documentaire ayant déclaré que la pandémie mondiale signifiait que la production ne pouvait être achevée que plusieurs mois plus tard que prévu initialement.

Il a évoqué l’attention médiatique que les frères Schumacher avaient connue au sommet de leur carrière au début des années 2000, et de même leur compatriote Sebastian Vettel une décennie plus tard.

“Le profil extérieur, que même Sebastian a, n’est pas mauvais non plus”, a déclaré Schumacher. “Mais nous étions aussi connus que Helmut Kohl [former Chancellor of Germany] à l’époque. Vous ne pouviez aller nulle part. La presse tabloïd était énorme.

« C’était pareil pour moi. Je me suis dit “Je serai tellement heureux quand ce sera fini à un moment donné”.

Sur sa relation avec Michael, il a ajouté : “C’était toujours bien. Mais nous avons une différence de six ans et demi. Michael était sorti tôt de la maison. A 16 ans, il était parti quand il a commencé un apprentissage. Je n’avais que 10 ans à l’époque.

Puis, lorsque Ralf s’est mis au karting, « il a travaillé avec moi dès le début, c’était très utile.

« Nous nous sommes entraînés à dépasser. Ensuite, en Formule 1, c’était un peu différent, mais très agréable là aussi.

« Nous avons eu une bonne enfance, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous attendions avec impatience l’hiver lorsque la piste de karting était fermée et nous avions plus de temps pour nous-mêmes. C’était génial.

« Nous avons passé un bon moment ensemble, surtout à un tel niveau et dans les plus beaux endroits du monde. C’était de bons moments.