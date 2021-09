Ralf : Guenther Steiner « protège » Nikita Mazepin pour des raisons financières

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher pense que le refus du patron de Haas, Guenther Steiner, de critiquer Nikita Mazepin doit être motivé financièrement.

Bien qu’il ait remporté deux courses de Formule 2 en 2020, l’arrivée de Mazepin en Formule 1 a été largement accueillie par la négativité.

Son père, Dmitry, investit désormais dans l’équipe Haas via Uralkali, tandis que Nikita ne s’est pas non plus rendu service après une vidéo grotesque de lui et d’une femme diffusée avant la saison 2021.

Lentement cependant, avec Haas en difficulté à l’arrière de la grille, l’attention et la négativité sur le coureur russe avaient commencé à s’atténuer.

A Zandvoort cependant, le débat sur la place de Mazepin en Formule 1 est revenu à la suite d’une série de querelles avec son collègue recrue et coéquipier, Mick Schumacher.

Le premier point d’éclair est arrivé en qualifications, avec un Mazepin furieux réprimandant Schumacher pour l’avoir dépassé dans la file d’attente et ruiné son dernier tour en Q1.

Schumacher a ensuite contesté la défense extrêmement agressive de Mazepin contre lui lors du Grand Prix des Pays-Bas, accusant le Russe d’avoir tenté de le mettre dans le mur et la voie des stands, ajoutant qu’il avait fait de même avec d’autres pilotes pendant la course.

Steiner, cependant, a défendu Mazepin, arguant qu’il n’y avait aucune méchanceté dans ses actions.

Cela laisse Ralf Schumacher plutôt confus, et la seule réponse à laquelle il peut penser est que le soutien de Steiner à Mazepin se résume à de l’argent.

“On a l’impression que Steiner a tendance à protéger Mazepin”, a écrit Schumacher dans sa chronique pour Sky.

“Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais c’est peut-être parce que son père investit beaucoup d’argent [into Haas] ou même possède déjà des actions.

“Lâcher Nikita pendant la saison en cours n’est pas une option, cependant, car Mazepin apporte beaucoup d’argent à l’équipe.

« À mon avis, les intérêts financiers peuvent être la seule raison pour laquelle le patron de l’équipe continue de se mettre devant Nikita. Si vous regardez les performances du Russe, cela ne peut pas être une raison par rapport à Mick. De plus, l’effet de sympathie et de marketing est meilleur avec Mick.

« A Monza, j’espère qu’il n’y aura plus de problèmes entre les deux. Mais si tout se passe normalement, même au début, Nikita ne sera pas près de Mick de toute façon.

Ralf n’a pas hésité dans le passé à critiquer la gestion des pilotes de Steiner en ce qui concerne son neveu Mick, et il est de nouveau revenu à cette pensée après que Steiner ait qualifié les querelles du GP des Pays-Bas 50-50 entre Mazepin et Schumacher.

“Je dois être honnête avec vous, en ce qui concerne la gestion des pilotes, le niveau de compétence ne semble pas être si grand”, a-t-il déclaré à Sky Germany, cité par Motorsport-Total.com.

«Je ne sais même pas comment Guenther Steiner a dit que c’était 50-50. Peut-être qu’il a besoin de lunettes différentes. Il n’y a rien 50-50.