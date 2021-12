Ralf Ragnick veut que Manchester United signe Timo Werner de Chelsea

Le nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Ragnick, voudrait que le club signe Timo Werner des rivaux de Premier League Chelsea cet été.

Selon Christian Falk, responsable du football de BILD Sport, Ragnick – qui a signé Werner pour l’ancien club RB Leipzig et a joué un rôle crucial dans le développement du joueur – entretient une relation étroite avec le manager de Chelsea Thomas Tuchel, ce qui rend tout transfert potentiel plus réalisable.

Ralf Ragnick veut que Manchester United discute de la signature de Timo Werner de Chelsea

Werner a lutté à Stamford Bridge

L’international allemand Werner est arrivé à Chelsea en grande pompe en juillet 2020, mais a eu du mal à frapper le sol en courant à Stamford Bridge.

Bien qu’il soit doté d’une vitesse fulgurante et de mouvements intelligents, l’attaquant s’est rendu coupable d’avoir gaspillé plusieurs grandes occasions au cours de son passage dans le football anglais et n’a trouvé le chemin des filets que 15 fois en 64 apparitions pour les Bleus.

De plus, il semble peu probable que le joueur de 25 ans ait l’opportunité de décrocher un poste d’attaquant central pour le club londonien, qui a démissionné du Belge Romelu Lukaku dans le cadre d’un contrat de record de club l’été dernier.

Cependant, Ragnick n’a clairement pas perdu confiance dans les talents de son ancien joueur et semble vouloir faire de Werner un élément central de la révolution d’Old Trafford qu’il supervisera, d’abord en tant que manager, puis en tant que membre du conseil d’administration du club. Une fois son visa de travail approuvé, le joueur de 63 ans assumera les fonctions de manager par intérim de Manchester United jusqu’à la fin de la saison, avant de conseiller le conseil d’administration du club à titre consultatif au cours des deux années suivantes.

Ragnick aussi intéressé par Christopher Nkunku

Un autre joueur que Falk a révélé que Ragnick aimerait amener à Old Trafford est le milieu de terrain offensif de 24 ans Christopher Nkunku, qui joue actuellement pour le RB Leipzig après avoir chanté pour le club en 2019.

Ragnick est un admirateur connu de Nkunku depuis un certain temps et a tenté de l’amener à Leipzig depuis le Paris Saint-Germain en 2018, avant que le joueur ne fasse le changement un an plus tard.

Une fois son mandat de manager par intérim de Manchester United terminé, Ragnick sera également impliqué dans la décision de choisir un successeur permanent à Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé en novembre après un début de saison lamentable.

Photo principale

Timo-Werner.jpeg