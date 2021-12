Ralf Rangnick a dit à «  PIPE DOWN  » alors que le patron par intérim de Manchester United appelle à des changements drastiques du football anglais, y compris pas de Coupe Carabao pour les clubs de Premier League ou de rediffusions de la FA Cup

Ralf Rangnick s’est fait dire de « descendre » par Jamie O’Hara après que le manager par intérim de Manchester United a présenté ses suggestions drastiques pour le football anglais.

Le carambolage festif remis en cause par les managers et les joueurs

alors que les clubs luttent pour faire face aux récentes épidémies de COVID-19.

.

L’Allemand n’est pas impressionné par la programmation dans ce pays

Quatre semaines seulement après son arrivée à Old Trafford, Rangnick insiste sur le fait que les clubs de Premier League ne devraient pas participer à la Coupe Carabao, tout en demandant également la suppression des rediffusions de la FA Cup.

« L’Angleterre est la seule ligue de haut niveau à disputer deux compétitions de coupe. En France, ils ont aboli le second », a déclaré Rangnick.

« C’est quelque chose dont nous pourrions parler et discuter. La Coupe de la Ligue est toujours réservée aux équipes de troisième et quatrième division afin d’améliorer la situation financière de ces clubs. Mais dans un calendrier serré avec trop de matchs, c’est quelque chose à parler et à discuter.

« L’autre chose, c’est la FA Cup et les replays. Cela a été changé et c’est une bonne chose. Dans d’autres pays, vous n’avez jamais de rediffusions, ce sont des sujets dont nous pourrions parler. »

L’Allemand, qui rejoindra le conseil d’administration de United en tant que directeur à la fin de la saison, a également appelé à la réintroduction de cinq remplaçants.

.

United joue trois fois en huit jours à Noël et au Nouvel An

Il a déclaré : « L’Angleterre est le seul pays où ils n’autorisent pas cinq remplaçants. Il a été décidé que chaque équipe pouvait remplacer cinq joueurs lorsque COVID a commencé il y a 18 mois.

«Je pense que c’était la bonne décision d’avoir plus d’options pour changer de joueur et économiser de l’énergie, surtout s’ils viennent à peine de se remettre de COVID.

« La même chose est vraie en ce moment. Nous sommes dans une situation similaire à celle dans laquelle nous étions il y a un an et demi, et je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas la même chose.

Mais l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara n’a pas été impressionné.

O’Hara se demande ce qui permet à Rangnick d’aller à l’encontre des années de tradition après si peu de temps dans le football anglais.

parlerSPORT

O’Hara s’est déchaîné contre les commentaires de Rangnick

« L’empilement d’appareils est l’empilement d’appareils ! Cela n’a pas changé, c’est ce que c’est », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Qui est ce Ralf Rangnick geezer ? Qui est-il?

« Il est là depuis deux minutes et tout d’un coup, il dicte ce qui se passe et ce que nous devons faire ici. Il doit retourner dans sa boîte.

« C’est un manager par intérim qui nous dit que la Carabao Cup n’est même pas digne.

« Il a beaucoup à dire pour lui-même, n’est-ce pas ? Il a besoin de descendre.

Offre de pari du jour

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org