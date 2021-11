Ralf Rangnick a dit de laisser tomber trois joueurs de Manchester United avec Bruno Fernandes, Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka en danger

Tony Cascarino pense que trois stars de Manchester United risquent d’être immédiatement exclues du onze de départ lorsque Ralf Rangnick est confirmé comme leur nouveau patron par intérim.

L’entraîneur expérimenté, considéré comme le parrain du football moderne dans son Allemagne natale, devrait être nommé successeur d’Ole Gunnar Solskjaer pour un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison.

.

Rangnick est un gestionnaire très expérimenté

.

Il remplace Solskjaer après une série de défaites humiliantes

Le défi de Rangnick sera de rétablir la stabilité à Old Trafford, après une période sombre sous Solskjaer.

La légende de United a reçu le volant pour ramener un facteur de bien-être au club, et il ne fait aucun doute qu’il a atteint cet objectif, au départ.

Cependant, beaucoup diront que le Norvégien a peut-être dépassé le poste qui lui avait été initialement confié, et l’état de l’équipe United qu’il a quitté était semblable à celui dont il a hérité, bien qu’avec de plus grands noms et une masse salariale plus importante.

Rangnick a fait ses preuves dans la constitution d’équipes tout au long de sa carrière, ayant construit les opérations de football dans les clubs appartenant à Red Bull à Leipzig en Allemagne et à Salzbourg en Autriche à partir de zéro.

Maintenant, son défi sera d’aider à rassembler l’équipe étoilée de United en une unité, et une qui peut enfin chercher à mettre fin à la longue attente du club pour un autre titre de Premier League.

. – .

Rangnick est un dénicheur de talents et un team-builder éprouvé et est prêt à relever son dernier défi, peut-être le plus grand à ce jour, à Manchester United

Mais Cascarino pense que son premier travail sera d’envoyer un message aux joueurs vedettes peu performants des Diables Rouges – en les expulsant de la formation de départ.

Ce qui est, selon l’expert de talkSPORT, une mauvaise nouvelle pour Bruno Fernandes et Harry Maguire.

Cascarino a déclaré: «Je lisais sur Rangnick, sur la façon dont il exige 18 heures par jour de son personnel et aura déjà regardé 20 matchs.

« Eh bien, s’il a regardé 20 matchs des performances de Man United cette saison, il laisse tomber des joueurs ! Il y aura des joueurs qui penseront : « Je ne serai pas dans l’équipe la semaine prochaine alors ».

« Parfois, vous devez laisser tomber les gens. Ce n’est pas toujours la chose la plus populaire à faire, mais en tant que manager, vous devez passer un appel. Il ne s’agit pas de rester avec les joueurs par souci de loyauté, il faut parfois abandonner des joueurs au profit de l’équipe.

« Je sentais qu’il était grand temps de laisser tomber Bruno Fernandes », a déclaré Cascarino, après que le Portugais ait été retiré de l’équipe lors du premier match du patron par intérim Michael Carrick en charge de la Ligue des champions cette semaine.

« Il n’a tout simplement pas joué au niveau dont nous savons qu’il est capable.

.

Fernandes a eu du mal à maintenir sa forme époustouflante sous un maillot Man United cette saison

« Mais il y en a d’autres, il n’est pas le seul. Aaron Wan-Bissaka est également dans cette tranche, et Harry Maguire, je pense que vous pouvez certainement le dire.

« Les cadres supérieurs vous laisseront tomber. Si vous ne jouez pas au niveau requis, vous êtes hors de l’équipe, surtout dans un club géant du football mondial. Si vous ne faites pas la norme, vous êtes hors de ce côté.

«Je pensais que Carrick avait pris une décision audacieuse parce que c’était son premier match, mais il a pris la bonne décision de laisser tomber Fernandes.

« Les joueurs doivent sentir qu’ils vont avoir une opportunité, donc vous devez laisser tomber des joueurs. J’ai été abandonné dans ma carrière et les managers m’ont expliqué : « Vous ne pouvez pas avoir un autre mauvais match, ou quelqu’un d’autre va jouer ». Ce n’est pas agréable, tu n’aimes pas l’entendre, mais tu te relèves et c’est la motivation.

.

Maguire est capitaine de United depuis 2019, mais ses récentes performances ont été critiquées

Sur Rangnick, Cascarino admet qu’il a été pris par surprise par la nouvelle de son déménagement imminent à Man United, mais dit que c’est un grand rendez-vous avant-gardiste pour un club qu’il considère comme des » géants endormis « .

« Je ne le considérais pas pour Man United, il était en Russie et je ne le considérais même pas comme une cible », a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

«Mais c’est presque l’effet Marcelo Bielsa, d’un type d’idée d’entraîneur en laquelle il croit, pense que c’est réussi et a fait des choses incroyables avec ça en Allemagne pour réussir.

«Ils doivent changer. Manchester United somnambule depuis assez longtemps. Liverpool et Leeds ont fait de même, ils sont devenus un géant endormi pendant un bon bout de temps. Leeds était après Don Revie, ils avaient des problèmes et le club n’était pas géré comme il aurait dû l’être.

« C’est arrivé tout au long de l’histoire où les clubs ont dû être reconstruits parce qu’ils ont été abandonnés et redondants en tant que clubs de football – c’est ce que Man United a ressenti pour moi.

«Même s’ils ont dépensé beaucoup d’argent pour essayer de trouver des solutions, en faisant venir Jose Mourinho puis Ole Gunnar Solskjaer, c’était toujours un rendez-vous étrange.

. – .

Manchester United devrait nommer Rangnick comme manager par intérim

« Il est assez clair que la structure du club a été mauvaise, ils ont beaucoup investi mais c’est déséquilibré. Donny van de Beek n’a pas vraiment fonctionné, ils ont inventé 70 millions de livres sterling ou 80 millions de livres sterling sur Jadon Sancho – pourquoi ?

« La structure n’a pas été bonne, mais Rangnick est très expérimenté dans ce domaine, ainsi que le côté entraîneur. »

Cependant, Casc admet que tant des meilleurs entraîneurs de football au monde sont tous en compétition dans l’élite, il ne serait pas surpris si Rangnick échoue finalement pendant son règne.

« Nous avons de la chance en Premier League car nous avons certains des meilleurs entraîneurs du football, et il fait partie de ce groupe », a-t-il ajouté.

« Ce qui est intrigant, c’est lesquels vont réussir et lesquels vont échouer ? Nous avons tellement de bonnes idées sur la façon de jouer au football et de façons passionnantes de jouer au football, mais il va y avoir des échecs dans ce grand groupe de managers.

« Antonio Conte à Tottenham, Jurgen Klopp à Liverpool, Pep Guardiola à Man City, Thomas Tuchel à Chelsea – il y en a tellement, et c’est sans les autres qui se portent très bien en Premier League en ce moment.

« Mais quelqu’un va échouer. »

