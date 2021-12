Ralf Rangnick a parlé au père d’Erling Haaland d’un éventuel transfert – Man United News And Transfer News

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, fait pression pour la signature de l’attaquant sensationnel Erling Haaland.

Considéré comme l’un des futurs attaquants les plus talentueux du football aujourd’hui, l’international norvégien suscite un énorme intérêt de la part de certains des plus grands clubs du monde.

Le joueur de 21 ans est considéré comme une cible majeure pour le club depuis un certain temps déjà après avoir fait partie de l’équipe de Molde de l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer en Norvège.

Il était lié à un transfert au club en 2019 avant de décider de passer au Borussia Dortmund où il a marqué 76 buts en 74 matchs.

Selon le Manchester Evening News, Rangnick a parlé au père de Haaland, Alf-Inge, de la possibilité de signer son fils pour Man United l’année prochaine.

Ils partagent une amitié très importante après que Rangnick ait été fortement impliqué dans le transfert de Haaland au RB Salzbourg depuis Molde en 2019.

L’actuel manager par intérim était à l’époque directeur sportif et a joué un rôle majeur dans les négociations entre le père de l’attaquant et le club norvégien.

United donne la priorité à la signature d’un attaquant l’année prochaine alors que Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata et Paul Pogba sont tous hors contrat l’été prochain.

Anthony Martial veut également quitter le club, ce qui signifie que l’équipe aura très peu de profondeur dans les positions offensives.

The Peoples Person a rapporté hier que la clause de libération de 68 millions de livres sterling (75 millions d’euros) dans le contrat de Haaland n’était pas vraie.

À son arrivée au club, Rangnick a été interrogé sur la possibilité de signer l’attaquant sensationnel.

« Erling Haaland est un attaquant fantastique », a déclaré Rangnick lors de sa première conférence de presse il y a quelques semaines.

« Je me connais mieux parce que j’étais avec les gens de Salzbourg avec mon ami Kristoff et les gens là-bas ont été un peu impliqués dans le déménagement de Molde à Salzbourg, et donc je sais quel genre de joueur il est. »

Parmi les meilleurs clubs qui tentent de sécuriser Haaland, citons Manchester City, qui n’a pas réussi à signer Harry Kane l’été dernier.

Les géants espagnols de Barcelone et du Real Madrid suscitent également un intérêt majeur pour la signature de l’attaquant.

United devra sûrement se qualifier pour la Ligue des champions pour s’assurer d’avoir toutes les chances de réaliser son souhait.