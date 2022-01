Ralf Rangnick a plusieurs grandes décisions de sélection d’équipe à prendre pour la cravate d’Aston Villa – Man United News And Transfer News

Un match difficile de la FA Cup contre l’Aston Villa de Steven Gerrard attend le Manchester United sous-performant demain soir à Old Trafford.

Les Red Devils affronteront à nouveau les Villans cinq jours plus tard à Villa Park en Premier League, alors qu’ils seront privés de Luke Shaw et de Scott McTominay, qui seront suspendus.

Le manager par intérim Ralf Rangnick a donc beaucoup de décisions importantes à prendre dans la sélection de son équipe demain.

Le patron a déclaré à MUTV: « Nous ne jouerons certainement pas avec huit ou neuf joueurs différents, voire 10, comme nous l’avons fait contre les Young Boys en Ligue des champions.

«Nous allons essayer de jouer avec la meilleure équipe possible, avec une équipe solide. Il y a peut-être quelques changements mais je n’ai pas encore pris les décisions finales moi-même. Nous allons certainement essayer de jouer ce match comme s’il s’agissait d’un match normal de Premier League ou de Champions League.

Compte tenu de la superbe forme de David de Gea, la première chose que cela pourrait signifier est qu’aucune chance ne sera prise de donner à Dean Henderson une sortie dans le but. L’Anglais devra continuer à être patient pour attendre sa prochaine opportunité.

La ligne arrière offre de nombreuses options. À l’arrière, Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw semblaient avoir regagné leur place sur Diogo Dalot et Alex Telles. Cependant, aucun des deux joueurs ne s’est couvert de gloire contre les Wolves et il existe un argument de poids pour faire revenir les Portugais et les Brésiliens, d’autant plus que la suspension de Shaw se profile.

À l’arrière central, Victor Lindelof est de retour en pleine formation, mais Rangnick a déclaré que la forme physique du capitaine Harry Maguire était toujours incertaine. Eric Bailly est absent à la Coupe d’Afrique des Nations, mais Phil Jones doit être pris en considération après sa performance d’homme du match la dernière fois.

Sur le papier, Raphael Varane est le meilleur défenseur central de United et devrait commencer. Si Maguire est derrière Lindelof dans sa reprise, ce dernier pourrait s’associer à Varane si Jones ne garde pas sa place.

Rangnick pourrait bien s’en tenir à sa formation habituelle en 4-2-2-2 pour le match, mais il pourrait légèrement modifier, amenant l’un des jumeaux numéro 10 plus en avant pour créer un 4-2-1-3. Scott McTominay occupera probablement l’une des deux places au milieu de terrain. Fred pourrait être rappelé à ses côtés, Nemanja Matic étant maintenu en coton jusqu’à vendredi, date à laquelle l’Écossais est suspendu.

Ronaldo et Cavani pourraient être rejoints à l’avant par Marcus Rashford, Mason Greenwood et Jadon Sancho.

Alors que Greenwood est sans doute la meilleure option sur la forme actuelle, nous pensons que Rangnick pourrait persister avec Sancho – il doit devenir bon à un moment donné, n’est-ce pas ? Et si Ronaldo joue quelque part entre CF et LW et que Cavani joue au milieu, cela permettrait à Sancho de jouer son rôle de RW préféré.

Cela permettrait aussi à Bruno Fernandes d’occuper son rôle habituel de numéro 10 derrière eux.

Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Anthony Elanga et Juan Mata sont également disponibles mais il est peu probable qu’ils commencent.

Dans cet esprit, voici notre XI prédit pour le match de demain :