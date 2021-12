Ralf Rangnick a reçu un coup de pouce avant le match de Manchester United contre Newcastle alors que les stars se remettent de COVID-19

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a fait le point sur son équipe alors qu’ils se préparent à reprendre l’action après leur épidémie de COVID-19.

Les matchs contre Brentford et Brighton ont été annulés en raison du fait que huit joueurs de l’équipe première et trois gardiens de but ont contracté le virus.

Le joueur de 63 ans espère que l’élan de son équipe se poursuivra bien qu’il n’ait pas été en action au cours des dernières semaines

Heureusement, ils se sont tous rétablis et à l’exception de Paul Pogba, l’ancien patron du RB Leipzig a le choix entre une équipe complète de joueurs.

Les Red Devils sont en action contre Newcastle United le lundi 27 décembre et cherchent à maintenir leur record de 100% en Premier League depuis que l’ancien patron du RB Leipzig a pris les commandes.

« Oui, comme vous le savez, nous avons eu la semaine dernière, la dernière séance d’entraînement jeudi, à partir de là aujourd’hui, nous avons eu huit quelques joueurs, trois gardiens et puis nous avons fermé le terrain d’entraînement pendant quatre jours afin de briser la chaîne et aujourd’hui c’était le troisième jour d’entraînement cette semaine », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Nous nous sommes entraînés mardi, hier et aujourd’hui et nous avons 25 joueurs de champ, donc à part Paul Pogba, il est le seul à manquer, tout le monde est à bord. L’évolution de la semaine dernière est extrêmement positive.

« Nous nous entraînerons demain et il y aura un jour de congé pour les joueurs le jour de Noël, puis nous aurons la dernière séance d’entraînement ici dimanche et nous nous envolerons pour Newcastle dimanche soir. »

L’ancien patron du RB Leipzig sera ravi d’avoir une équipe presque complète pour son voyage à Newcastle

Étant donné que les clubs sont maintenant dans la partie la plus intense de la saison avec des matchs tous les deux ou trois jours, Rangnick aura besoin de son équipe complète et attend avec impatience le calendrier des fêtes, mais a suggéré qu’un changement au calendrier actuel était nécessaire.

« Vous savez mieux que moi quelle grande tradition c’est de jouer le lendemain de Noël, le 27, voire le 30 ou le 2 janvier », a-t-il ajouté.

« Je pense que nous devons nous en tenir à cette grande tradition et la respecter. J’attends cela avec impatience pour la première fois de ma carrière d’entraîneur, mais il pourrait y avoir deux autres problèmes et ils ont été discutés dans le passé.

« L’Angleterre est la seule ligue de haut niveau qui joue deux compétitions de coupe, en France, ils ont supprimé la deuxième il y a un an ou deux, nous sommes le seul pays qui joue deux compétitions de coupe.

Le joueur de 63 ans aura son premier aperçu du calendrier anglais mouvementé

« C’est quelque chose dont nous pourrions parler et discuter, je connais la raison pour laquelle la Coupe de la Ligue est toujours réservée aux équipes de troisième et quatrième division afin d’améliorer la situation financière de ces clubs.

«Mais un calendrier serré, trop de matchs, c’est quelque chose à parler et à discuter.

« L’autre problème a changé, c’est que vous deviez avoir une rediffusion, cela a été changé maintenant, je pense que c’est une bonne idée. Dans d’autres pays, vous jouez des prolongations et des pénalités, et n’avez jamais de rediffusions, ce sont des sujets dont vous pourriez parler. »

