Ralf Rangnick admet être préoccupé par le remplaçant de Victor Lindelof – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a admis qu’il était préoccupé par Victor Lindelof, après que le joueur a été remplacé lors de l’affrontement avec Norwich City.

Le défenseur central suédois n’a pas terminé les 90 minutes complètes et Eric Bailly a dû prendre sa place car des précautions ont été prises.

Rangnick sur Lindelof. Il a été examiné et « semble aller bien » : « Il ne se souvient même pas comment c’est arrivé. Je pense qu’il a eu une collision et qu’il a eu des problèmes respiratoires. Pendant plus de 10 minutes, son rythme cardiaque était plus élevé que la normale, il a été choqué et je ne savais pas comment m’y prendre. » – Charlotte Duncker (@CharDuncker) 11 décembre 2021

David de Gea sur Victor Lindelöf : « Je ne sais pas ce qui se passait. Il se sentait un peu… [struggling] respiration. Nous avons vu Eriksen, Agüero – il valait mieux changer. J’espère qu’il va bien. » #mulive [sky] – utdreport (@utdreport) 11 décembre 2021

Harry Maguire sur Victor Lindelöf : « Il avait l’air bien là-dedans [the dressing room], il a juste ressenti un petit malaise. » #mulive [sky] – utdreport (@utdreport) 11 décembre 2021

C’est clairement une source d’inquiétude, surtout après ce qui s’est passé dans le monde du football ces derniers temps.

Il semble que Lindelof ait subi une commotion cérébrale mineure et qu’il soit également essoufflé, ce qui peut avoir causé des difficultés respiratoires, une fréquence cardiaque élevée et un manque de mémoire.

L’ancien homme de Benfica a fait confiance à la défense aux côtés de Harry Maguire lors des deux matchs de Rangnick en Premier League.

Reste à savoir lequel des deux sera abandonné lorsque Raphael Varane reviendra dans le onze de départ.

D’énormes sommes d’argent ont été dépensées pour Maguire, mais c’était maintenant la décision de l’ancien manager et Rangnick n’est pas lié à lui de la même manière.

L’international anglais reste cependant le capitaine du club et il est donc peu probable qu’il soit abandonné.

Avec United jouant Brentford mardi, Rangnick pourrait être contraint de jouer de toute façon à Bailly afin de donner à Lindelof un repos approprié.