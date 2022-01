Ralf Rangnick admet qu’il y a un  » profil manquant  » à Man United – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré que son équipe « écoutait » sa philosophie avant le match de troisième tour de la FA Cup lundi soir contre Aston Villa à Old Trafford.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match cet après-midi, on a demandé à Rangnick si l’équipe acceptait sa philosophie.

«Ils essaient au moins. Je suis sûr qu’ils écoutent », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous avons montré lors des derniers matchs contre Palance et Burnley et en partie contre Newcastle et Norwich qu’ils essaient de suivre les conseils que nous donnons. Nous avons encaissé moins de buts qu’avant. 0,6 dans ces jeux. Mais c’est une question d’équilibre, nous devons trouver le meilleur équilibre possible entre l’attaque et la défense.

«Je ne peux que vous parler de l’équipe, des joueurs, des vestiaires, du staff technique. Tout le monde était très déçu non seulement du résultat mais aussi de la performance. Nous avons quatre jours d’entraînement avant Aston Villa, mon travail est de m’assurer que nous montrons une performance différente.

Rangnick a également répondu aux questions sur les troubles dans les vestiaires et les joueurs souhaitant partir.

« Lorsque vous avez une grande équipe et que seuls 10 joueurs de champ peuvent jouer et que trois sont remplacés, vous avez un certain nombre de joueurs qui ne jouent pas et ne font pas partie de l’équipe.

« Ces joueurs ne sont pas contents de cette situation, c’est clair.

J’essaie d’expliquer aux joueurs toutes les deux ou trois semaines pourquoi ils ne jouent pas, mais je ne peux pas le faire toutes les semaines.

« Nous avons des contrats de joueurs qui expirent en été, un ou deux veulent partir.

« C’est aux joueurs de gérer la situation de manière professionnelle »

« Chaque joueur a la possibilité de se présenter à l’entraînement.

« Pour autant que je sache, jusqu’à présent, les joueurs gèrent cela de manière professionnelle. Si je me rends compte que ce n’est pas le cas, je m’adresserai directement aux joueurs.

Rangnick a également été interrogé sur la zone problématique du milieu de terrain et il a admis qu’il existe une zone dans laquelle United n’a pas de couverture.

« Cela n’aide pas s’il manque un profil », a-t-il déclaré.

« Nous devons travailler avec les joueurs que nous avons. Nous avons montré que nous sommes capables de garder les draps propres avec ces joueurs, mais c’est ce que nous faisons avec et sans ballon.