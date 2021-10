Ralf Rangnick affirme qu’il n’aurait pas laissé Julian Nagelsmann quitter le RB Leipzig pour le Bayern Munich

Avant de rejoindre le Lokomotiv Moscou cet été pour devenir le directeur des sports et du développement du club, Ralf Rangnick a exercé un long mandat au RB Leipzig à divers titres, de 2012 à 2020. Avant de partir pour la Russie, il était responsable des sports et du développement chez Red Bull GmbH, sortant de son deuxième passage managérial avec le RB Leipzig lors de la saison 2018/2019. Dans une récente apparition dans l’émission DAZN intitulée “Decoded”, il a déclaré que s’il avait toujours été avec Leipzig et Red Bull, il n’aurait pas laissé Julian Nagelsmann partir pour le Bayern Munich (botteur).

“Je n’aurais certainement pas accepté ce changement et j’aurais renfloué le FC Bayern”, a déclaré Rangnick lors de l’apparition “Decoded”. Il a poursuivi en disant qu’il aurait clairement indiqué à Nagelsmann que Leipzig avait une vision claire pour lui de rester au club pendant une période plus longue qui aurait donné plus de succès. « J’aurais dit assez clairement plus tôt : ‘Faites attention Julian, pas du tout, nous avons encore une période passionnante devant nous et vous resterez », a-t-il expliqué.

Rangnick a certainement un héritage et une réputation brillants à Leipzig et également à Red Bull GmbH, mais il est difficile de dire si ses paroles et sa vision auraient été suffisantes pour empêcher un fan du Bayern d’enfance de partir pour les gérer. Assez ironiquement, à un moment donné, le nom de Rangnick avait été vanté lorsque le Bayern recherchait un nouveau manager chez Jupp Heynckes avait clairement indiqué qu’il prendrait sa retraite après la saison 2017/18, bien qu’il n’ait jamais été le candidat le plus probable à obtenir. le signe de tête. Uli Hoeness a déjà été véhément au sujet de ses désaccords avec Rangnick dans le passé et ce dernier a également la réputation de vouloir avoir le contrôle total des choses, ce qui ne conviendrait probablement pas au FC Bayern et à son conseil de surveillance.

Nagelsmann a également répondu à l’affirmation de Rangnick selon laquelle il l’aurait empêché de passer au Bayern cet été. « Je n’ai définitivement pas pleuré et je n’aurais été en colère contre personne si j’étais resté à Leipzig. Lorsque vous recevez un appel indiquant que le Bayern Munich aimerait que vous soyez son entraîneur, la première chose à laquelle vous pensez est de savoir qui était là avant vous, qui était là dans un passé récent », a expliqué le joueur de 34 ans, suggérant que c’était une offre bien trop difficile à refuser.