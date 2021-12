Ralf Rangnick appelle les stars de Man Utd en identifiant le « plus gros problème »

Ralf Rangnick n’a pas été impressionné par l’affichage de son équipe à St James’ Park (Photo de PAUL ELLIS/. via .)

Ralf Rangnick a critiqué ses stars de Manchester United pour leurs erreurs bâclées lors de leur match nul 1-1 avec Newcastle.

Les Red Devils ont terminé deuxième à St James’ Park alors qu’Edinson Cavani est venu à la rescousse de son équipe en seconde période pour annuler la frappe initiale d’Allan Saint-Maximin.

United était loin d’être à son meilleur dans tous les domaines du terrain, ce qui a vu Gary Neville claquer sa performance en première mi-temps dans laquelle Raphael Varane était responsable du premier match de Newcastle après avoir perdu le ballon.

Rangnick a appelé ses joueurs pour ne pas être assez agressifs dans leurs duels individuels tout en critiquant leurs efforts lorsqu’ils tentaient de récupérer le ballon hors de possession.

« Je n’ai pas du tout aimé la performance », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas contrôlé le match à part quelques instants. Tout est question d’énergie, de physique et de qui remporte les deuxièmes balles. Dans tous ces domaines, nous n’étions pas à notre meilleur. La bonne chose est que nous avons marqué un point, mais les performances doivent être meilleures.

« Vous devez être prêt et capable de gagner ces duels directs et ce n’était pas si souvent le cas. Quand on était en possession du ballon, on avait trop de cadeaux et même avec le but, ça ne facilite pas les choses.

Manchester United a raté une chance de passer à la cinquième place du classement (Photo : Robbie Jay Barratt – AMA/.)

«Aujourd’hui, ce n’était pas une question de langage corporel, c’était une question de physicalité corporelle. Si vous voulez être compétitif ici, vous devez être physique et ce n’était pas le cas dans de nombreuses parties du jeu.

« Notre plus gros problème était les erreurs que nous avons commises. Même lorsque nous avons égalisé, nous ne contrôlions pas vraiment le jeu et ne prenions pas les bonnes décisions.

« Nous avions un but de retard et nous devions prendre plus de risques. Dans certaines situations, y compris le but, nous étions bons et avec Edinson nous avions un autre attaquant qui était dangereux.

Plus : Manchester United FC



« Aujourd’hui, ce n’était pas une question de formation, c’était une question d’agressivité.

« Dans trois jours, nous avons le prochain match. Nous pouvons faire mieux mais nous devons le faire. Nous ne devrions pas chercher d’excuses – nous devons être meilleurs et devenir plus physiques.

« Je n’étais pas satisfait de notre performance avec le ballon ou lorsque nous avons dû appuyer. Quel type de mode énergétique jouons-nous avec et sans ballon ? »

United sera le prochain en action contre Burnley jeudi.



