Ralf Rangnick aura le dernier mot alors que le nouveau patron apprend l’accord de Man Utd pour une star de la Liga de 28 millions de livres sterling

Manchester United envisage de conclure un accord en janvier pour une star anglaise, le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick aurait le dernier mot sur l’accord potentiel de 28 millions de livres sterling.

L’Allemand rusé s’est vu confier les rênes de United alors que les Diables rouges se tournent vers une nouvelle ère passionnante. Le joueur de 63 ans devient le successeur semi-permanent d’Ole Gunnar Solskjaer, prenant en charge United jusqu’à la fin de la saison. Il restera ensuite dans ce qui devrait être un rôle consultatif.

United espérait que la documentation arriverait à temps pour qu’il prenne en charge Arsenal jeudi. Cependant, un retard dans la réception de son visa signifie que Michael Carrick reste en charge du gardien.

Même ainsi, il devrait être dans la pirogue au moment où Crystal Palace visitera Old Trafford dimanche. Suite à la nomination de Rangnick, Chris Sutton a comparé le club à un animal de basse-cour – mais insiste toujours sur le fait qu’ils finiront dans les quatre premiers.

En effet, le travail acharné pour Rangnick est déjà en cours. Il dispose d’une équipe extrêmement talentueuse, mais qui a clairement sous-performé sous la direction de Solskjaer.

Trouver le bon mélange sera l’une de ses premières missions. Et avec l’ouverture de la fenêtre de janvier dans un peu plus d’un mois, Rangnick n’aura pas longtemps pour évaluer qui amener et qui expédier.

Un joueur qui est depuis longtemps sur le radar de United est Kieran Trippier. L’arrière latéral de l’Atletico Madrid figurait sur la liste de souhaits de United cet été. Cependant, le prix demandé de 28 millions de livres sterling des champions de LaLiga a vu United se retirer d’un accord potentiel.

Des rapports ont récemment affirmé que United avait « maintenant conclu un accord pour amener Trippier à Old Trafford ».

« Accord de deux ans et demi sur les cartes »

Selon AS, United est prêt à respecter le prix de l’Atletico pour le joueur de 31 ans. Le directeur du football de l’État, John Murtough, a déjà signé un contrat avec l’Anglais pour un contrat de deux ans et demi.

Ils rapportent que Diego Simeone ne veut pas perdre Trippier. Cependant, le désir du joueur de retourner dans son nord-ouest natal verra l’accord aboutir, Atleti réalisant un beau profit sur le côté.

Trippier serait également poursuivi par Newcastle United, mais n’a d’yeux que pour les Red Devils.

Maintenant, AS rapporte que l’accord entre United et l’Atletico reste en place pour Trippier. Et tandis que Solskjaer ne sera plus au volant, Rangnick aura le dernier mot sur l’accord.

En tant que tel, la décision sur l’avenir de Trippier est en grande partie entre les mains de l’Allemand.

Kieran Trippier pourrait remplacer le départ de Dalot

Bien sûr, beaucoup pourrait dépendre des performances d’Aaron Wan-Bissaka dans la période à venir. L’ancien homme de Crystal Palace n’a pas été à son meilleur cette saison et a accordé un penalty maladroit lors du match nul à Chelsea.

Que Trippier signe ou non, un autre homme qui semble être en route est Diogo Dalot.

Selon AS, il semble de plus en plus susceptible de quitter Old Trafford dans la fenêtre d’hiver. Un retour en Italie – peut-être avec la Roma de José Mourinho – reste une option forte pour les Portugais.

Dalot a passé la saison 2020/21 avec l’AC Milan, mais est revenu à United après avoir choisi de ne pas rendre le transfert permanent.

Maintenant, la possibilité d’un accord de prêt aux Roms semble une possibilité distincte. Les rapports affirment qu’il peut déménager moyennant des frais de prêt de 1,5 million d’euros, avec la possibilité d’effectuer un transfert permanent de 15 millions d’euros en été, selon il Corriere dello Sport.

LIRE LA SUITE: Man Utd répond alors que Rangnick a offert une star de Barcelone « générique » dans des accords d’échange