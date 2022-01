Ralf Rangnick « choqué » préoccupé par deux problèmes clés dans l’équipe de Man Utd

L’entraîneur allemand est alarmé par la chute de United (Photo: .)

Le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, serait abasourdi par la chute du club et estime que deux problèmes clés l’empêchent de renverser la vapeur, selon les rapports.

L’entraîneur allemand, surnommé le « parrain du gegenpressing », a succédé à Ole Gunnar Solskjaer à la fin de l’année dernière mais n’a pas réussi à déclencher le revirement de fortune espéré par United.

United avait l’air de mauvaise humeur lorsqu’ils ont fait match nul à Newcastle – et ont eu la chance de s’échapper avec un point – tandis que la défaite à domicile contre les Wolves les a laissés septièmes du classement de la Premier League.

Les joueurs de United ont semblé frustrés et peu confiants (Photo: .)

Depuis cette défaite, des troubles ont été signalés dans le camp d’Old Trafford avec une multitude de joueurs mécontents du manque de temps de jeu ou de la position dans laquelle se trouve actuellement le club.

Maintenant, le Daily Mail rapporte que Rangnick s’est rapidement rendu compte que le travail de United – et la tâche requise pour les transformer à nouveau en candidats – est bien plus important qu’il ne le pensait initialement.

Des sources proches de l’ancien chef du RB Leipzig affirment qu’il est » choqué » de la chute de United et de ses ratés.

Plus : Manchester United FC



La situation est si mauvaise que Rangnick pense maintenant qu’il faudra un effort monumental pour obtenir la qualification en Ligue des champions – ce qui était une attente minimale au début de la saison et même lorsque Solskjaer a été limogé.

Il y a aussi un sentiment autour de United qu’ils doivent gagner leur match de troisième tour de la FA Cup contre Aston Villa lundi soir ou risquer que l’atmosphère autour du club devienne encore plus toxique qu’elle ne l’est déjà.

Les défenseurs de United, et non les attaquants, peuvent retenir l’équipe (Photo: .)

Selon le rapport du Mail, il y a deux gros problèmes que Rangnick a rencontrés et qui freinent ses efforts pour transformer l’équipe.

Le premier est la défense, l’Allemand craignant que son style de pressing haut ne soit pas adapté aux défenseurs actuellement à sa disposition, tandis que la perte de forme d’Harry Maguire a aggravé le problème.

Un autre problème que Rangnick et son équipe ont identifié est le manque de conditionnement physique, avec des niveaux de forme physique de l’équipe inférieurs à ce qui serait normalement attendu – un gros problème pour un manager qui veut que ses équipes poussent haut et travaillent sans relâche sans ballon.



PLUS : La star de Manchester United Bruno Fernandes donne une réponse sauvage à la rumeur de Barcelone



PLUS : Marcus Rashford répond aux rumeurs de troubles dans les vestiaires de Manchester United

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();