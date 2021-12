Ralf Rangnick confirme les départs des parias de Manchester United, Dean Henderson et Donny van de Beek, mais minimise la comparaison de la Ligue des champions avec le patron de Chelsea, Thomas Tuchel

Ralf Rangnick a confirmé qu’il offrirait de rares opportunités au milieu de terrain Donny van de Beek et au gardien Dean Henderson lorsque Manchester United affrontera les Young Boys en Ligue des champions.

Le manager par intérim devrait apporter une série de changements avec les Diables rouges déjà jusqu’aux huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe.

Rangnick aura un meilleur aperçu de certains de ses joueurs marginaux en Ligue des champions contre les Young Boys

Images DeFodi

Henderson ne fera que sa deuxième apparition de la saison contre les Young Boys

Le joueur de 63 ans a fait des débuts de rêve à Old Trafford lorsqu’il a vu son équipe dépasser Crystal Palace.

Rangnick espère remporter deux victoires consécutives à domicile contre les Young Boys et a confirmé qu’une multitude de changements seront apportés, notamment des départs pour Henderson et Van de Beek.

« Eh bien, pour commencer, les deux joueront demain dans le premier XI », a déclaré Rangnick.

« Comme vous l’avez vu, Donny est entré en jeu dimanche dernier et je sais que Dean est un très, très bon gardien ambitieux. »

van de Beek espère impressionner Rangnick après avoir quitté le banc contre Palace

On a également demandé à Rangnick s’il envisagerait de les prêter pour le reste de la saison, mais a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait d’abord donner une chance aux joueurs marginaux.

« Comme je l’ai dit, je dois d’abord apprendre à connaître les joueurs au cours des deux prochaines semaines afin de les évaluer enfin », a ajouté l’ancien manager du RB Leipzig.

« Pour le moment, je suis plus qu’heureux de les avoir tous à bord et je vais essayer de leur donner autant de temps de jeu que possible. »

Le joueur de 63 ans n’a pas exclu les départs dans la fenêtre mais pas avant d’avoir d’abord fait connaissance avec tous ses joueurs

Ayant joué un grand rôle dans la carrière managériale de Thomas Tuchel, des comparaisons ont été faites sur l’impact que Rangnick pourrait avoir sur Man United en Ligue des champions.

Tout comme Rangnick, Tuchel a été nommé par les Bleus à mi-saison et en cinq mois, a aidé le club à remporter le prestigieux trophée.

Rangnick, cependant, a minimisé les comparaisons. Il a déclaré: «Je pense que c’est trop tôt maintenant, n’étant ici qu’une semaine avec l’équipe, après avoir joué un match, je pense que c’est trop tôt.

« Mais évidemment, avec un club comme Manchester United, nous sommes ambitieux d’avoir autant de succès que possible dans toutes les compétitions, peu importe laquelle. »