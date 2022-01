Ralf Rangnick confirme qu’Edinson Cavani restera au-delà de la fenêtre de transfert de janvier – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a confirmé qu’Edinson Cavani ne chercherait pas à être transféré hors du club en janvier.

Il a été largement rapporté que certains clubs, dont Barcelone, sont très intéressés à sécuriser l’attaquant dans la fenêtre d’hiver.

Il a également été dit que Cavani est l’un des joueurs mécontents de la situation actuelle instable du club.

Et avec seulement six mois restants sur son contrat, il semblait qu’une sortie pourrait être obtenue pour peu ou pas de frais de transfert.

Cependant, il y a quelques jours, Rangnick a déclaré sans équivoque qu’il n’était pas prêt à vendre le joueur de 34 ans et le considère comme indispensable cette saison.

On ne savait pas comment Cavani réagirait à la nouvelle, mais une rencontre jeudi entre Rangnick et l’attaquant uruguayen a confirmé son engagement envers le club pour le reste de la saison.

Le manager l’a confirmé lors de la conférence de presse d’hier avant la rencontre de ce soir en FA Cup avec Aston Villa, où il a déclaré: « Je lui ai dit que si cela ne tenait qu’à moi, je voudrais qu’il reste et j’ai eu une conversation avec lui hier. »

« Il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d’une demi-heure et il m’a dit qu’il resterait certainement et qu’il voudrait rester jusqu’à la fin de la saison. »

« Non seulement parce que je lui ai dit qu’il devrait rester ou doit rester, il l’a fait en son propre nom et il m’a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu’à la fin de la saison et faire de son mieux et être un rôle modèle pour les jeunes joueurs.

« Même s’il ne joue pas, il essaiera d’être le meilleur modèle possible pour les autres joueurs et pour moi, c’est une bonne nouvelle car Edi est l’un de ces joueurs avec sa vaste expérience, sa mentalité, son éthique de travail , je pense qu’il pourrait vraiment être un modèle parfait pour les autres joueurs.

Les fans seront ravis d’entendre la confirmation que l’attaquant ne bougera pas ce mois-ci.

Cavani a marqué 12 buts en Premier League depuis son arrivée au club et a été un modèle pour de jeunes attaquants tels que Mason Greenwood et Marcus Rashford.