Ralf Rangnick critique durement les décisions du personnel de Joachim Low aux Euros pour l’Allemagne

Dans une récente édition de Suddeutsche Zeitung (via Sport Bild), Ralf Rangnick n’a pas hésité à critiquer les décisions de Joachim Low concernant le personnel de l’Allemagne à l’Euro. L’ancien manager du RB Leipzig vient d’accepter un poste de responsable des sports du Lokomotiv Moscou et a été plutôt critique à l’égard de la gestion par Low de Die Mannschaft cet été aux Championnats d’Europe.

Faisant spécifiquement référence à la défaite 2-0 contre l’Angleterre en huitièmes de finale, Rangnick a déclaré que la formation de l’Allemagne avait l’air d’être en quelque sorte réunie et que trop de joueurs jouaient hors de leur position naturelle. «Avec notre équipe, tout ressemblait à une sorte de mélange pour que certains joueurs puissent être sur le terrain. Mais cela n’a pas abouti à un tout cohérent », a-t-il expliqué.

Bien sûr, il y avait beaucoup de complexités dans la sélection du personnel de Low. D’une part, il y avait une abondance de défenseurs centraux et de milieux de terrain dans l’équipe et une pénurie d’arrières latéraux en dehors de Joshua Kimmich et Robin Gosens. À cause de cela, Kimmich a dû jouer à la place de son rôle de milieu de terrain central préféré qu’il occupe si bien aux côtés de Leon Goretzka au Bayern Munich. Toni Kroos et Ilkay Gundogan ont tous deux l’habitude d’avoir des milieux de terrain défensifs à leurs côtés dans leurs clubs respectifs (Real Madrid, Manchester City), ils ont donc un peu plus de liberté en attaque, ce qui a créé beaucoup d’espaces avant la ligne de fond pour l’Allemagne cet été.

Rangnick a insisté sur le fait que Low aurait dû choisir de jouer chaque joueur dans sa meilleure position. “Au niveau d’un championnat d’Europe, les onze joueurs devraient jouer dans leur première position. Ce n’était certainement pas le cas avec l’équipe allemande », a-t-il déclaré. Se concentrant spécifiquement sur le milieu de terrain allemand, a-t-il déclaré, « gagner le ballon de manière agressive est également difficile lorsque vous jouez sans guerrier au centre. Dans leurs clubs, Kroos et Gündogan ont l’habitude d’avoir un vrai six à côté ou derrière eux qui a toujours le couteau entre les dents pour gagner le ballon. Aux EM, il n’y avait personne au milieu pour l’Allemagne.

Photo de Marvin Ibo Guengoer/.

Rangnick a également appelé à un rôle plus actif pour le manager de l’équipe nationale allemande. Cela ne veut pas dire que le rôle ne consiste pas déjà en une longue liste de demandes contractuelles, mais il pense que le manager devrait être beaucoup plus proactif en termes d’exposition aux clubs pour lesquels la plupart des joueurs de Die Mannschaft jouent. « L’entraîneur national devrait être un travail à temps plein. Dix heures par jour, visitez un club différent chaque semaine », a-t-il imploré.