Ralf Rangnick défend la décision de remplacer Mason Greenwood lors de la défaite des Wolves à la suite d’une réaction « folle » des fans de Manchester United

Ralf Rangnick a expliqué pourquoi il avait remplacé Mason Greenwood au début de la seconde mi-temps de leur défaite 1-0 contre les Wolves lundi soir.

Manchester United a été critiqué pour sa performance à domicile qui a vu Rangnick perdre son premier match en six en tant que manager par intérim.

Greenwood a été enlevé par Rangnick après une heure

Le remplacement de Greenwood a été accueilli par une poignée de huées de la part des fans de United

Des points d’interrogation ont été soulevés concernant la candidature de certains joueurs, mais la décision de retirer Greenwood et de mettre Bruno Fernandes après 60 minutes avec le match verrouillé à 0-0 a été accueillie par une poignée de huées de la part des fans de Man United.

Rangnick a cherché à justifier sa décision lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet après le match.

« La question était de savoir si je retire Mason ou dois-je retirer Edi », a déclaré Rangnick.

« Nous avons décidé de garder Edi comme le plus offensif, le plus ‘attaquant’ des deux et de retirer Mason.

« C’était mon appel », a-t-il affirmé. « Nous aurions pu le faire d’une autre manière mais nous avons choisi Mason. Nous savons à quel point les fans aiment Mason mais, jusque-là, ses efforts et ses performances n’étaient pas exceptionnels, mais au moins il était l’un des meilleurs joueurs.

Rangnick a défendu sa décision de remplacer Greenwood

Dans une interview séparée avec Sky Sports, Rangnick a ajouté : « C’était 0-0 et nous avons eu nos meilleurs moments dans cette partie du match, nous avons donc décidé de faire appel à Bruno. Il avait une grande chance de nous donner l’avantage 1-0.

« Mason était bon mais j’ai dû enlever quelqu’un et je ne voulais pas enlever l’un des n°6 [Scott McTominay or Nemanja Matic] donc la question était de savoir si je devais retirer Edi ou Mason, et j’ai décidé de retirer Mason.

Le journaliste de talkSPORT à Manchester, Micky Gray, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une telle réaction des fidèles d’Old Trafford lorsque Rangnick a décidé de remplacer Greenwood.

Gray a déclaré à talkSPORT Breakfast: «Il a amené Bruno Fernandes, qui a en fait assez bien joué quand il est entré, mais a enlevé Mason Greenwood qui jouait bien.

« Ils ont commencé à huer. Je n’ai jamais vu ça à Old Trafford auparavant. C’était fou. »

