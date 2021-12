Ralf Rangnick devient lyrique sur Cristiano Ronaldo alors que le nouveau patron de Manchester United insiste sur le fait qu’il « doit s’adapter » au tueur à gages des Red Devils et non l’inverse

Ralf Rangnick ne se fait pas d’illusions sur le fait qu’il devra changer ses habitudes afin d’accommoder Cristiano Ronaldo dans ses projets à Manchester United.

L’Allemand a été présenté aux médias vendredi après avoir officiellement pris le relais à Old Trafford, avant son premier match contre Crystal Palace dimanche.

GETTY

Rangnick n’a sûrement pas d’autre choix que de faire de Ronaldo un partant

GETTY

Le tueur à gages portugais a été en superbe forme cette saison

Il a remplacé Michael Carrick en tant que patron par intérim dans la pirogue, l’ancien milieu de terrain de United annonçant son départ du club après les avoir menés vers une victoire 3-2 sur Arsenal, où Ronaldo a de nouveau sauvé la journée avec deux buts.

Rangnick a une grande tâche pour ramener les Red Devils dans le top quatre et les aider à concourir pour les trophées ce trimestre, mais après avoir vu Ronaldo en action jeudi, il ne fait aucun doute qu’il aura un grand rôle à jouer sous sa direction, malgré les affirmations qu’il ne conviendrait pas au style de l’entraîneur.

Il a déclaré: « Après l’avoir regardé hier soir, surtout en seconde période, il a fait la différence. À son âge, je n’ai jamais vu un joueur aussi en forme physiquement.

« Ce que j’ai vu de Cristiano hier, il est plus que disposé à se mettre en avant pour l’équipe.

Sports aériens

Rangnick s’adressait aux médias pour la première fois depuis sa nomination en tant que manager par intérim de Man United

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui doivent s’adapter, l’équipe doit aussi s’adapter aux joueurs. »

Rangnick veut construire une équipe plus solide sur le plan défensif, ayant exprimé ses inquiétudes concernant les faiblesses de son équipe à l’arrière.

« J’ai regardé les derniers matchs, Watford, Chelsea, Arsenal, et j’ai aussi regardé à la télévision les matchs contre Liverpool et Manchester City », a-t-il révélé.

« Je connais bien. Il est assez évident que l’équipe a une abondance de jeunes joueurs talentueux et de joueurs expérimentés. L’objectif principal pour moi est d’apporter plus d’équilibre dans l’équipe. Hier encore, nous en avons concédé deux et il nous en fallait trois pour gagner. On en concède en moyenne deux par match et c’est trop.

.

Ronaldo a renvoyé United à la gloire contre Arsenal pour prouver qu’il est une fois de plus imbattable

« Je veux apporter plus d’équilibre et plus de contrôle. Le match d’hier, pour moi en tant que futur entraîneur, ce ne sont pas les matchs dont vous avez besoin. Je vais essayer d’éloigner ces joueurs exceptionnels et talentueux de leur propre objectif. »

L’accord de Rangnick en tant que manager par intérim durera jusqu’à la fin de la saison, mais il dit qu’il n’a pas envisagé de remplacer définitivement Ole Gunnar Solskjaer, limogé.

Il a ajouté : « Si nous réussissons bien et que nous nous stabilisons, je pourrais même recommander que nous continuions à travailler avec moi. Tout cela est hypothétique, nous ne pouvons pas en parler.

À propos de Michael Carrick, qui a comblé le fossé entre Solskjaer et Rangnick mais a choisi de quitter le club jeudi, Rangnick a déclaré: « J’ai eu une conversation avec Michael pendant plus d’une heure et j’ai essayé de le convaincre, mais il avait besoin d’une pause et je comprends sa décision.

«Je suis plus qu’heureux de travailler avec le personnel actuel car j’ai besoin de leur expertise sur l’équipe actuelle. Je vais essayer de trouver une, deux, peut-être trois personnes pour nous aider.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.