Ralf Rangnick dit qu’il ne laissera pas Edinson Cavani quitter Man United – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a clairement déclaré qu’il n’autoriserait pas Edinson Cavani à quitter le club dans la fenêtre de janvier.

Cavani se serait senti malheureux après que l’arrivée de Cristiano Ronaldo l’ait relégué au rang d’attaquant de deuxième choix.

Le FC Barcelona et les Corinthians faisaient partie des équipes qui seraient extrêmement désireuses de capturer la signature de l’Uruguayen ce mois-ci, mais Rangnick a fermement fermé la porte à tout mouvement possible.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match des Wolves, le patron a déclaré :

« Nous avons eu pas mal de conversations au cours des deux dernières semaines, probablement le joueur avec qui j’ai le plus parlé.

«Je lui ai dit dès le premier jour qu’il était un joueur très important, il est probablement le seul à pouvoir jouer comme attaquant dos au but et face au but.

«Et comme je l’ai dit, son professionnalisme et son éthique de travail sont tout simplement incroyables. Je lui ai dit que je voulais désespérément qu’il reste et reste jusqu’à la fin de la saison, et il le sait.

«Il sait à quel point je le note et à quel point je le respecte. C’était aussi la raison pour laquelle je l’ai joué aujourd’hui [against Burnley] depuis le début, avec Cristiano [Ronaldo].’

D’autres questions sur la réduction de l’équipe dans la fenêtre de ce mois-ci ont ensuite provoqué une déclaration très catégorique du patron à propos du joueur de 34 ans.

« Je pense que vous comprendrez que je ne veux pas parler de joueurs individuels en public. Je sais de certains joueurs qu’ils voudraient partir.

«Nous avons parlé d’Edi, et il sait que je ne le laisserai certainement pas partir. Pour moi, c’est un joueur très important pour le reste de la saison, [we’re] joue toujours dans trois compétitions, nous aurons donc certainement besoin d’Edi.

« Je préférerais avoir un autre Edi en plus de cela, mais pour moi, il est clair qu’Edi doit rester. »

Il a également fait référence à la décision lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo aurait besoin de se reposer.

« Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas jouer trois matchs en huit jours, mais si à un moment donné nous devons le reposer, ce n’est pas un problème, mais c’est encore plus important d’avoir Edinson dans l’équipe », a-t-il déclaré. .

Ce sera certainement un coup dur pour un joueur qui semblait avoir à cœur de déménager en Liga et notamment de combler le vide laissé au Barça par le malheureux Kun Aguero. Cependant, Cavani est un professionnel accompli et il est très peu probable qu’il boude ou proteste contre la décision prise par l’Allemand.