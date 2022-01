Ralf Rangnick doit résoudre le dilemme du vestiaire de Manchester United

Le vestiaire de Manchester United semble être une source d’inquiétude pour le nouveau manager Ralf Rangnick. Un manque d’unité est évident et les rumeurs de divisions vont bon train alors que les joueurs font preuve d’un manque total de cohésion sur le terrain. Les joueurs sont à la hauteur du surnom de Diables rouges pour toutes les mauvaises raisons.

A court terme, l’objectif de Manchester United était de terminer dans les quatre premiers. Cependant, après leur récent match contre les Wolves, United occupe la septième place, à deux points de Tottenham Hotspur qui a un match en moins. Maintenant, le manager Ralf Rangnick doit décider de donner la priorité au succès à long ou à court terme. Un abattage des vestiaires peut résoudre le dilemme et l’ajout de nouvelles personnalités complémentaires améliorerait encore la situation. Bien que l’achat de joueurs en janvier coûte cher, en particulier pour un club comme Manchester United, Rangnick peut-il risquer de retirer les joueurs à problèmes maintenant sans aucun recrutement pour les remplacer ?

Ralf Rangnick a évoqué dans son interview d’après-match la difficulté de galvaniser l’équipe : « Aujourd’hui, nous avons montré des problèmes similaires que l’équipe avait rencontrés il y a trois ou quatre semaines avant mon arrivée.

« Ce n’est pas un travail facile de développer un ADN avec et sans ballon. Le match d’aujourd’hui a montré qu’il restait encore quelques étapes à franchir.

Il est allé plus loin en disant que les espoirs d’atteindre les quatre premiers semblent incroyables à ce stade. Il est clair que le club souffre d’une inadéquation entre le talent, la personnalité et l’envie.

Les commentaires de Luke Shaw montrent que l’équipe est consciente des problèmes

Luke Shaw est une figure contrastée chez United. Autrefois jeune très apprécié, désormais professionnel à part entière, ses précédents problèmes avec Jose Mourinho sont désormais loin derrière, mais un nouveau problème apparaît. Shaw remet maintenant en question l’unité de l’équipe, admettant que les loups étaient « bien meilleurs ».

S’adressant à Sky Sports, Shaw était accablant dans son rapport : « Parfois, la qualité ne suffit pas. Comme je l’ai dit, nous devons apporter de l’intensité, nous devons être plus agressifs et nous devons apporter plus de motivation. Peut-être que de l’extérieur aujourd’hui, il ne semblait pas que nous ayons eu l’un de ces trois, mais à l’intérieur du vestiaire, nous savons que nous voulons gagner. Nous savons ce que nous voulons.

Alors que certains joueurs seniors de United remettent en question la motivation de ses coéquipiers, il est clair que le dilemme commence dans le vestiaire.

À quoi s’attendre en janvier

Selon le Mirror, une source proche de l’équipe a affirmé que jusqu’à 11 joueurs voulaient maintenant quitter le club après avoir été déçus par la vie à United. En plus de cela, comme l’a rapporté l’Express, certains joueurs auraient été assurés d’opportunités par l’ancien manager, Ole Gunnar Solskjaer. Ces promesses non tenues peuvent être la raison pour laquelle beaucoup quittent le club. Il semble qu’Anthony Martial, Donny van de Beek, Jesse Lingard, Edinson Cavani soient tous des candidats potentiels au transfert.

Et là où il y a des départs, il y a des arrivées. Kalvin Phillips, Declan Rice, Franck Kessie et Frenkie de Jong sont tous des joueurs tenus en haute estime par United. Les bookmakers incitant ces joueurs à bouger, il est clair que United se tournera vers leur milieu de terrain pour le recrutement.

