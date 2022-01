Ralf Rangnick donne son feu vert à Man Utd pour accélérer la décision de Declan Rice

Les Red Devils sont prêts à aller de l’avant avec un mouvement estival (Photos: .)

Le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, a donné au club le feu vert pour poursuivre sa poursuite du milieu de terrain de West Ham Declan Rice, selon des informations.

Les Diables rouges ont dépensé beaucoup l’été dernier et ont l’intention de le faire à nouveau à la fin de cette saison, date à laquelle ils espèrent avoir un nouveau directeur permanent installé avec Rangnick qui occupera un rôle de consultant.

Malgré le degré d’incertitude entourant le rôle de manager du club à long terme, United souhaite prendre une longueur d’avance sur la planification des transferts.

On dit depuis longtemps qu’ils sont intéressés à signer la star de West Ham Rice et maintenant The Sun rapporte que Rangnick – qui a eu le temps d’évaluer les besoins de l’équipe – a accepté que le club poursuive avec une « évaluation détaillée » du milieu de terrain.

United manque d’un milieu de terrain spécialisé de première classe, le vétéran Nemanja Matic n’étant pas le joueur qu’il était autrefois, et Rice a été identifiée comme la solution idéale à leurs problèmes au centre du parc.

Au départ, United craignait que l’excellente forme de West Ham cette saison ne bloque un transfert potentiel, Rice restant probablement dans l’est de Londres si les Hammers obtenaient le football de la Ligue des champions.

Mais les espoirs de United de faire atterrir le joueur de 22 ans ont été renforcés par les difficultés de West Ham en décembre, perdant 10 points au cours du dernier mois de l’année.

Les Irons exigeront toujours des frais énormes pour Rice, qu’ils jouent ou non en Ligue des champions et United sait qu’il faudra une offre de plus de 100 millions de livres sterling pour décrocher l’international anglais.

Le rapport du Sun affirme que United veut « saisir sa chance dans les semaines à venir » et cherche à mettre toutes les bases en place avant de faire une offre officielle à la fin de la saison.

United tient à faire entrer Rice le plus tôt possible cet été et veut en faire la pièce maîtresse de son milieu de terrain.

Mais les Red Devils ne sont pas le seul club intéressé, Manchester City et Chelsea étant tous deux des admirateurs de longue date, ce qui signifie qu’il est primordial d’aligner tous leurs canards avant la fenêtre d’été.



