Ralf Rangnick échoue dans sa tentative de chasser les têtes du directeur du football de l’AS Monaco Paul Mitchell – Man United News And Transfer News

Ralf Rangnick a tenté en vain de faire venir un célèbre directeur du football à Old Trafford, selon un nouveau rapport.

Le média français Footmercato.net affirme que Paul Mitchell de l’AS Monaco a été recherché à la fois par Newcastle et Manchester United ces dernières semaines, mais a choisi de rester à Monte Carlo.

« Récemment approché avec insistance par Newcastle, le natif de Manchester, aujourd’hui âgé de 40 ans, a coupé court à toutes les négociations », a déclaré le média.

‘Mitchell ne souhaite pas se lancer dans un nouveau défi. Par ailleurs, et grâce à son excellent travail effectué avec les Asemistes, le principal intéressé est également suivi de près par Manchester United, et ce depuis plusieurs semaines.

« Recherché par les Diables rouges pour parfaire le secteur de la détection et du recrutement des talents, Mitchell, qui a côtoyé Ralf Rangnick par le passé… semble donc fermement attaché à [AS Monaco].’

Mitchell a fait partie intégrante de l’empire Red Bull que Rangnick a aidé à créer, ayant gravi les échelons du scoutisme au RB Leipzig avant de passer à New York et au RB Bragantino.

Avant son passage à Leipzig, le Mancunien avait des sorts chez MK Dons, Southampton et Spurs en tant que chef éclaireur. Il est crédité de la découverte de Dele Alli chez ce dernier.

United était lié à Mitchell en tant que DoF il y a environ trois ans par le média allemand Bild.

Une question soulevée par la tentative ratée de Rangnick de recruter Mitchell est où cela laisse-t-il le directeur actuel du football, John Murtough ?

Les sourcils se sont levés lorsque United a finalement nommé un DoF plus tôt cette année. Le fait qu’il s’agisse d’une nomination interne et la promotion d’un scientifique du sport avec peu de pedigree dans le rôle de directeur sportif, a conduit beaucoup à accuser United de ne pas prendre le rôle au sérieux et d’avoir installé à peine plus qu’une figure de proue.

Cependant, il faut dire qu’avec l’ajout de Jadon Sancho, Raphael Varane, Tom Heaton et Cristiano Ronaldo cet été, le mercato inaugural de Murtough a été un succès.

Mais il n’en demeure pas moins qu’un club de la stature de United a besoin d’un spécialiste du recrutement et du dépistage ayant une connaissance approfondie du jeu et du cercle de contacts. Et il semblerait que si le rapport de Footmercato est correct, Rangnick l’a identifié et tente enfin de le corriger.

Les nouvelles suggèrent donc que cela pourrait être une question de temps avant que le titre et/ou la description du poste de Murtough ne soient modifiés pour permettre à un directeur sportif plus conventionnel comme Mitchell d’être recruté.