Ralf Rangnick espère éviter de rejoindre Sir Alex Ferguson pour perdre le dernier match de l’année des Red Devils en Premier League – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire talkSPORT

Manchester United tentera désespérément de terminer un 2021 indifférent avec un retour à la victoire contre Burnley cette semaine.

Les Red Devils ont raté toute l’argenterie cette année civile et ont limogé Ole Gunnar Solskjaer, mais ont réussi à re-signer Cristiano Ronaldo.

Man United peut dépasser Tottenham avec une victoire sur Burnley lors de son dernier match de 2021

Le patron par intérim Ralf Rangnick n’a pas encore subi de défaite à la tête de United, mais son équipe a réussi un match nul 1-1 contre Newcastle en difficulté lundi.

Burnley, quant à lui, n’a pas été en action depuis une impasse 0-0 avec West Ham le 12 décembre et reste dans la zone de relégation.

Man United vs Burnley: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League aura lieu le jeudi 30 décembre.

Il se tiendra à Old Trafford et débutera à 20h15.

La couverture commencera en direct et en exclusivité sur talkSPORT à partir de 19h avec Adrian Durham en tant que présentateur.

Les commentaires viendront ensuite de Nigel Adderley et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Fernandes sera absent pour United en raison de la suspension Man United vs Burnley: Nouvelles de l’équipe

Les Red Devils seront privés de Bruno Fernandes pour cause de suspension, le Portugais écopant de son cinquième carton jaune contre Newcastle.

Paul Pogba reste absent de longue date en raison d’un problème à la cuisse, tandis que Victor Lindelof est également absent après avoir récemment été testé positif au coronavirus.

Quant à Burnley, Ashley Barnes et Connor Roberts ne sont pas disponibles pour la sélection en raison d’une blessure.

Pourtant, l’absence prolongée de l’équipe visiteuse a permis à Maxwel Cornet d’accélérer son propre retour et l’Ivoirien pousse pour un départ.

Ronaldo a rejoint Manchester United cet été après la Juventus Man United contre Burnley: Faits du match Manchester United n’a perdu qu’un de ses 13 derniers matchs de Premier League contre Burnley (W8 D4), s’inclinant 2-0 à Old Trafford en janvier 2020. 60% des points de Burnley en Premier League contre Manchester United sont venus à Old Trafford (6/10 – W1 D3 L3). Dans l’histoire de la Premier League, seuls Cardiff (75 %), West Bromwich Albion (67 %) et Crystal Palace (64 %) ont remporté une plus grande part de leurs points contre Man Utd à l’extérieur. Man United est invaincu lors de son dernier match de championnat en chacune des neuf dernières années civiles (W6 D3) depuis une défaite 3-2 contre Blackburn à Old Trafford en 2011.Burnley a perdu son dernier match de championnat au cours d’une seule des huit dernières années civiles (W4 D3), bien que cette défaite ait venez contre Manchester United en 2019 (0-2). Manchester United n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 13 derniers matchs à domicile en Premier League, marquant 22 buts au passage. Cependant, cette feuille blanche est survenue lors de leur dernier match de ce type à Old Trafford, une victoire 1-0 contre Crystal Palace plus tôt ce mois-ci. 0 à Fulham en mai. Ils ont eu une dernière manche sans victoire sur la route entre août 2016 et avril 2017 (17 matchs). Burnley n’a pas réussi à marquer lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, tentant seulement 25 tirs (8,3 par match) lors de ces rencontres. , avec seulement trois d’entre eux sur la cible (1 par match). Les Clarets ont disputé quatre matches de championnat sans marquer en novembre 2020. Anthony Martial de Man United a été directement impliqué dans quatre buts en cinq matchs de Premier League contre Burnley (3 buts, 1 passe décisive), bien que tous ces buts soient intervenus à Turf Moor L’attaquant de Burnley Jay Rodriguez a marqué lors de ses deux derniers départs en Premier League contre Manchester United à Old Trafford, remportant des victoires au sol pour West Bromwich Albion en avril 2018 et Burnley en janvier 2020. Bruno Fernandes n’a pas marqué ni aidé un but dans l’un de ses matchs de Premier League contre Burnley, faisant des Clarets l’une des trois équipes qu’il a affrontées plus d’une fois sans enregistrer un seul but dans la compétition (également Crystal Palace, 4 et Sheffield United, 3).