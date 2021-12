Ralf Rangnick est de retour en Ligue des champions avec Manchester United... dix ans après lui avoir brisé le cœur en demi-finale

Ralf Rangnick prend les commandes de Manchester United en Ligue des champions pour la première fois ce soir, une décennie après sa dernière apparition managériale dans la compétition.

Les Red Devils accueillent les champions suisses Young Boys à Old Trafford, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs du Groupe F.

Mais alors que Manchester United est plus qu’habitué à concourir sur la plus grande scène européenne, le nouveau manager Rangnick n’est pas aussi familier.

En fait, la dernière apparition de Ralf Rangnick en Ligue des champions remonte à plus de dix ans, alors qu’il dirigeait Schalke, qui est désormais à la traîne en deuxième division allemande.

Plus intéressant cependant, cette apparition était une demi-finale aller-retour de la Ligue des champions et a vu Rangnick affronter Sir Alex Ferguson et, vous l’aurez deviné, Manchester United.

Des buts au match retour d’Antonio Valencia, Darron Gibson et un doublé d’Anderson ont confirmé leur progression vers la finale à Wembley.

GETTY

Anderson en a marqué deux pour United au match retour

getty

Schalke a été martelé par Manchester United

Rangnick a été bien battu aux côtés de Fergie

Malheureusement pour Rangnick, son équipe de Schalke a subi une défaite brutale de 6-1 au total contre United lors de cette rencontre, qui a ensuite perdu la finale contre Barcelone de Pep Guardiola.

Alors que tous les regards sont tournés vers sa première sélection en équipe européenne à la tête d’Old Trafford, revenez sur cette équipe de Manchester United qui a brisé le cœur de Rangnick…

