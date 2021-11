Ralf Rangnick est le nouvel homme de Manchester United, mais comment ses rivaux de Premier League le voient-ils ? Brendan Rodgers a eu des conversations avec lui, Jurgen Klopp l’aime et Thomas Tuchel lui doit beaucoup

La Premier League a un nouveau manager et c’est l’un des entraîneurs les plus respectés du moment.

Manchester United a agi rapidement pour le recruter et il a été chargé de renverser la saison des géants de la Premier League.

Rangnick affrontera une foule d’autres meilleurs managers de la Premier League

Beaucoup d’intrigues entourent Rangnick, mais que pensent de lui ses nouveaux rivaux ? Brendan Rodgers – qui avait été fortement lié au travail de United avant que l’Allemand ne soit nommé par intérim – a révélé qu’il avait déjà parlé à l’homme de 63 ans.

« Je pense qu’ils ont nommé un homme très expérimenté dans le football, à la fois dans son rôle de directeur sportif et d’entraîneur », a déclaré le directeur de Leicester.

« Je ne connais pas Ralf personnellement. Je l’ai rencontré quand j’étais à Liverpool, et nous avons eu une conversation téléphonique, puis au Celtic, j’ai joué contre son équipe Red Bull Leipzig.

Rodgers a réussi contre Rangnick en Ligue Europa lorsque le Celtic a affronté le RB Leipzig

« Mais c’est clairement un gars très, très expérimenté qui est très bien pensé dans le jeu, et il viendra et offrira cette expérience et cette stabilité au club et ils l’évalueront à partir de là. »

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieria, a admis qu’il n’en savait pas trop sur Rangnick, mais a déclaré qu’il était intéressé de voir ce qu’il pouvait faire à Manchester.

« Évidemment, je connais le nom, je sais ce qu’il a accompli lorsqu’il était en Allemagne et je sais que c’est quelqu’un de très respecté dans le football.

« Mais je suis comme tout le monde, j’attendrai de voir ce qu’il fera à Manchester [United], mais je pense que c’est bien d’avoir quelqu’un avec cette expérience en Premier League.

Vieira a bien commencé au Crystal Palace

Jurgen Klopp a parlé la semaine dernière de ses réflexions sur la nomination imminente de Rangnick, s’étant beaucoup inspiré de lui après avoir travaillé ensemble en Bundesliga.

L’homme de Liverpool a admis qu' »un bon entraîneur vient en Angleterre ».

Il a déclaré: « Malheureusement, un bon entraîneur vient en Angleterre, c’est comme ça, à Manchester United.

Klopp a eu beaucoup de ses idées de Rangnick

«C’est évidemment un manager vraiment, vraiment expérimenté. Il a construit le plus célèbre deux clubs de nulle part avec des menaces et des forces appropriées en Allemagne avec Hoffenheim et Leipzig.

« Il a fait beaucoup de travaux différents dans le football, mais sa première préoccupation a toujours été d’être entraîneur, d’être manager, et c’est évidemment sa meilleure compétence. »

Klopp a également soutenu Rangnick pour transformer United en une équipe «organisée» – mais a ajouté que son compatriote aura besoin de temps pour changer les choses à Old Trafford.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a eu sa première opportunité en tant qu’entraîneur sous Rangnick

« United sera organisé, je pense, sur le terrain », a-t-il ajouté.

« Je pense que nous devrions le réaliser et ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les autres équipes.

« Mais, comme tous les entraîneurs du monde, nous avons besoin de temps pour nous entraîner avec nos équipes et Ralf se rendra compte assez rapidement qu’il n’a pas le temps de s’entraîner car ils jouent tout le temps, ce qui rend les choses un peu plus difficiles pour lui. »

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a remporté le plus gros prix du football en Ligue des champions, mais Rangnick a accordé sa pause à l’entraînement.

« Il m’a beaucoup aidé parce qu’il était mon entraîneur, puis il a été l’une des figures principales pour me convaincre d’essayer d’entraîner, il a donc eu une énorme influence sur nous tous à ce moment-là », a-t-il déclaré, soulignant une chose qu’il a retenue. .

« Il nous a montré qu’il n’était pas nécessaire de suivre les gens aux toilettes pendant les matchs de football parce que c’était la croyance à l’époque, que les défenseurs suivent les attaquants partout où ils vont. Il nous a montré qu’il était possible de défendre tout le monde dans une zone.

