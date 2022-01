Ralf Rangnick exhorte l’attaquant Edinson Cavani à rester à Manchester United

Rangnick a ajouté que l’attaquant Anthony Martial n’avait pas été choisi ces dernières semaines en raison du désir du Français de quitter le club ce mois-ci.

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, veut « désespérément » garder l’attaquant Edinson Cavani à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison malgré l’intérêt signalé d’autres clubs pour la fenêtre de transfert de janvier.

L’international uruguayen de 34 ans, dont le contrat expire fin juin, est lié à un transfert à Barcelone ou à la Juventus.

« Nous avons eu pas mal de conversations au cours des deux dernières semaines… Je lui ai dit dès le premier jour qu’il était un joueur très important, il est probablement le seul à pouvoir jouer en tant qu’attaquant dos au but et face au but, » Rangnick a déclaré lors d’une conférence de presse avant le choc de la Premier League lundi contre Wolverhampton Wanderers.

« Son professionnalisme et son éthique de travail sont tout simplement incroyables. Je lui ai dit que je voulais désespérément qu’il reste jusqu’à la fin de la saison, et il le sait.

Cavani, qui a rejoint United lors d’un transfert gratuit du Paris St Germain en 2020, a marqué deux fois en 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Rangnick a ajouté que l’attaquant Anthony Martial n’avait pas été choisi ces dernières semaines en raison du désir du Français de quitter le club ce mois-ci.

«Il a clairement indiqué qu’il voulait partir et, d’une certaine manière, je peux comprendre son souhait… mais il ne s’agit pas seulement de ce qu’il veut faire, mais aussi de savoir quel type de clubs s’intéresse à lui. Nous devons attendre et voir. Il n’est pas blessé actuellement », a déclaré l’Allemand.

United est septième au classement de la ligue avec 31 points en 18 matchs, six points devant les Wolves en neuvième.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.