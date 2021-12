Ralf Rangnick explique la réflexion derrière les tactiques de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a ouvertement discuté de sa tactique après la victoire sur Crystal Palace, offrant aux fans un aperçu unique de sa pensée.

L’entraîneur allemand a parfaitement géré son premier match, guidant ses joueurs vers une victoire acharnée 1-0 contre les visiteurs.

Selon le site officiel du club, Rangnick a déclaré : « La première demi-heure a été incroyable et la seule chose qui manquait était de marquer un ou deux buts. Même après cela, nous avions le contrôle du jeu.

« Si vous jouez comme nous avons joué aujourd’hui en ce qui concerne l’intensité et le fait d’avoir quatre joueurs offensifs, il est très important que vous ayez des joueurs disciplinés.

« Les deux Scotty [McTominay] et Fred sont parfaits pour ça.

« Pour moi, il me semblait logique de ne pas faire beaucoup de changements après la victoire contre Arsenal.

« La question était de savoir comment prendre possession du ballon ?

“Nous avions assez d’espace avec Jadon [Sancho] et Bruno [Fernandes] dans ces positions numéro dix pour que nos arrières latéraux jouent vers l’avant et demandent le ballon sur les ailes. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de jouer un 4-2-2-2.

« Les positions les plus exigeantes dans cette formation sont les dizaines et je pense que Bruno et Jadon ont bien fait dans ces positions. Défensivement, ils ont tous les deux bien fait.

« Évidemment, il s’agissait de les éloigner de notre objectif, de les maintenir constamment sous pression et de courir après les balles et de gagner des balles. Nous avons décidé d’opter pour une formation légèrement différente mais seulement légèrement différente.

« Nous avons joué avec deux attaquants, Marcus et Cristiano à l’avant avec Jadon et Bruno à la 10e position et pour le reste de l’équipe c’était la même position que d’habitude.

« Je pensais juste qu’il serait peut-être préférable d’avoir le contrôle au centre du terrain avec Cristiano ayant un partenaire à l’avant et je pense que cela a bien fonctionné. »

Les fans de United réclament un manager tactique et quelqu’un qui connaît cet aspect du jeu, ayant été déçus par le passé.

Ole Gunnar Solskjaer avait ses points forts mais finalement, il n’a pas géré les séances d’entraînement et était plus un directeur général qu’un entraîneur.

Rangnick étant capable d’expliquer et de mettre en œuvre ses idées si rapidement l’a même pris par surprise, et jusqu’à présent, il n’a même pas encore fait venir son propre personnel.

L’ancien homme du RB Leipzig doit penser au personnel qui peut ajouter de la valeur au club dans son ensemble, s’il ne reste pas au-delà des six mois à titre intérimaire.

Rangnick devrait être conseiller principal pendant deux ans après la fin de la saison et, par conséquent, tout membre du personnel qu’il fera venir doit désormais être compatible avec le prochain manager.

Pour l’instant, il a pris un bon départ pour United, et les fans attendront avec impatience plus de ses conversations tactiques à l’avenir.