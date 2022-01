Ralf Rangnick explique la substitution qui a laissé les fans de Man Utd furieux; sait ce qui s’est mal passé dans la défaite des Wolves

Le patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, ne s’est pas plaint de la défaite 1-0 contre les Wolves et a également expliqué son raisonnement derrière le retrait de Mason Greenwood, une décision qui a laissé les fidèles d’Old Trafford furieux.

Joao Moutinho a viré les Wolves pour une première victoire à Old Trafford depuis 1980 alors que le début de carrière invaincu de Rangnick alors que le manager de United prenait fin dans ce qui était une mauvaise performance de sa part.

Les Red Devils ont terminé 2021 avec une victoire à domicile bien méritée contre Burnley. Cependant, leur nouvelle année a mal commencé car leur affichage bâclé et décousu a été puni par les visiteurs impressionnants de Bruno Lage.

Les loups n’avaient pas joué depuis 15 jours en raison de reports liés au coronavirus, mais ils ont montré peu de signes de rouille à Old Trafford, où Mourinho a frappé tard pour assurer une victoire méritée 1-0.

S’adressant ensuite à Sky Sports, Rangnick a déclaré : « Nous n’avons pas bien joué du tout individuellement ou collectivement. En première mi-temps, nous avons eu de gros problèmes pour les tenir éloignés de notre but.

«En deuxième mi-temps, nous sommes passés à un arrière trois et avons eu plus de contrôle qu’un sort de 15 minutes où nous aurions pu marquer. Le but que nous avons encaissé, nous avions suffisamment de joueurs dans la surface. Le centre avait été défendu par Jones mais le but que nous avons encaissé était comme trop cette saison.

« Moutinho pouvait tirer sans marque sans problème, sans pression. Nous sommes très déçus du résultat et de certaines parties de notre performance.

« Ils jouent avec quatre ou cinq milieux de terrain centraux et nous avons eu des problèmes pour contrôler cette partie du terrain. Nous avons décidé de changer de formation et nous avions plus de contrôle – ils n’avaient pas autant d’occasions – mais nous avons raté nos chances et nous devons admettre qu’ils méritaient de gagner.

« Les loups étaient la meilleure équipe que nous ayons affrontée. Nous avons plus de problèmes aujourd’hui que dans d’autres jeux.

« Nous n’avons pas du tout insisté. Nous avons essayé mais nous n’avons pas été en mesure d’entrer dans ces situations urgentes. Ils avaient une surcharge au milieu de terrain et ils jouaient via leurs arrières latéraux.

« Nous ne travaillons que deux semaines et demie ou trois semaines après avoir dû fermer le centre de formation. Nous avons eu les résultats. À l’époque, nous avons bien joué, mais aujourd’hui, nous devons admettre qu’ils sont meilleurs que nous.

Rangnick explique la substitution de Greenwood

Quant à la décision de faire appel à Bruno Fernandes pour le meilleur attaquant de United du jour, Greenwood, Rangnick a ajouté : « C’était 0-0. Bruno avait une grande chance de nous donner l’avantage 1-0. Mason était bon mais je devais enlever quelqu’un et je ne voulais pas enlever l’un des six. Je devais décider si je devais enlever Edi ou Mason, alors j’ai enlevé Mason.

« Le match a montré que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons eu trop d’erreurs directes.

« Je ne veux pas parler des performances individuelles des joueurs. C’est l’affaire de toute l’équipe. Cela n’a pas de sens.

« Nous devons voir chaque match individuellement. Jusqu’à présent, nous avions 10 points sur 12. Aujourd’hui, nous avons connu notre première défaite contre une bonne équipe.

« Ils ne marquent pas autant de buts, aujourd’hui ils ont marqué le seul but. Aujourd’hui, la question était de savoir qui marquera le premier but.

