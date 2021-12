Ralf Rangnick explique pourquoi il a refusé Chelsea pour un rôle similaire à Manchester United et si le poste d’Old Trafford pourrait devenir permanent à la fin de la saison

Ralf Rangnick a expliqué sa décision de refuser l’offre d’un poste intérimaire à Chelsea plus tôt cette année alors qu’il entame une nouvelle ère dans un rôle similaire à Manchester United.

L’Allemand a rencontré les médias pour la première fois depuis qu’il s’est vu remettre les rênes jusqu’à la fin de la saison, avec pour son premier match une rencontre avec Crystal Palace à Old Trafford dimanche.

Rangnick s’adressait aux médias pour la première fois en tant que patron par intérim de Man United

Il arrive jeudi à la suite d’une victoire chaotique 3-2 contre Arsenal – un match qui a mis fin aux 15 ans de Michael Carrick au club – et rejoindra ensuite la hiérarchie d’Old Trafford en tant que consultant pendant deux ans au fin de la campagne 2021/22.

Et Rangnick a décidé d’expliquer pourquoi il a accepté un poste intérimaire à United, après avoir refusé les avances de Chelsea en janvier de cette année lorsque Frank Lampard a été limogé avant que le club n’embauche Thomas Tuchel.

« Au moment où Chelsea m’a contacté l’année dernière ou cette année en [January], ils n’ont évoqué la possibilité de devenir manager de transition que pendant quatre mois », a-t-il expliqué.

« C’était donc dans [January] et sans aucune perspective de travailler ensemble dans la durée.

Rangnick a regardé depuis les tribunes contre Arsenal et s’est rendu compte qu’il avait beaucoup de travail à faire avec sa nouvelle équipe

« Ici, nous parlons maintenant de six mois et demi, nous avons un tiers de tous les matchs joués en Premier League et comme vous le savez tous, nous avons convenu d’un rôle consultatif de deux ans après ces six et -mois et demi.

« Pour être honnête, si un club comme celui-ci vous contacte pour un tel rôle, vous ne pouvez pas le refuser. »

Rangnick n’a pas exclu d’obtenir le poste de façon permanente s’il impressionne lors de son passage de six mois sur la sellette.

« Les personnes avec qui j’ai parlé jusqu’à présent ont été très claires, nous parlions d’un rôle de six mois et demi – s’ils m’en parlent ensuite [permanent job], nous verrons », a-t-il ajouté.

Chelsea voulait Rangnick par intérim, mais a plutôt obtenu Tuchel qui a fait un travail impeccable

« Il s’agit de gagner des matchs et, au final, je suis très ambitieux. Nous voulons faire la saison la plus réussie possible. En ce moment, nous devons être réalistes. La différence entre nous et les trois premiers est grande. Mais voyons voir.

Il a poursuivi : « Si nous réussissons bien et que nous nous stabilisons, je pourrais même recommander que nous continuions à travailler avec moi. Tout cela est hypothétique, nous ne pouvons pas en parler.

Rangnick a décrit son intention d’apporter un certain équilibre et une solidité défensive à United après avoir à nouveau divulgué des buts à domicile à Arsenal dans ce qui était un autre affichage défensif fragile.

« J’ai regardé les derniers matchs, Watford, Chelsea, Arsenal, et j’ai aussi regardé à la télévision les matchs contre Liverpool et Manchester City », a-t-il déclaré.

« Je connais bien. Il est assez évident que l’équipe a une abondance de jeunes joueurs talentueux et de joueurs expérimentés. L’objectif principal pour moi est d’apporter plus d’équilibre dans l’équipe. Hier encore, nous en avons concédé deux et il nous en fallait trois pour gagner. On en concède en moyenne deux par match et c’est trop.

« Je veux apporter plus d’équilibre et plus de contrôle. Le match d’hier, pour moi en tant que futur entraîneur, ce ne sont pas les matchs dont vous avez besoin. Je vais essayer d’éloigner ces joueurs exceptionnels et talentueux de leur propre objectif. »