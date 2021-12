Ralf Rangnick explique sa décision de rejeter Chelsea et d’accepter l’offre de Man Utd

Ralf Rangnick a eu la chance de rejoindre Chelsea en janvier dernier (Photo: .)

Ralf Rangnick a confirmé qu’il avait eu l’opportunité de rejoindre Chelsea en janvier après le limogeage de Frank Lampard.

L’ancien international anglais a été impitoyablement dispensé de suivre une forme misérable qui a forcé Roman Abramovich à limoger le meilleur buteur du club.

Chelsea a initialement approché Rangnick au sujet de la possibilité de remplacer Lampard à court terme, mais l’Allemand n’était pas intéressé par un rôle de gardien, ce qui a incité le club londonien à s’adresser à Thomas Tuchel à la place.

Rangick a ensuite déménagé au Lokomtiv Moscou, mais a déjà quitté le navire pour prendre en charge United pour le reste de la saison, après quoi il assumera un rôle consultatif de deux ans.

Expliquant la différence entre les deux offres qu’il a reçues des géants de la Premier League, Rangnick a déclaré: « À l’époque, lorsque Chelsea m’a contacté, ils n’ont parlé que de la possibilité de quatre mois et d’aucune perspective de plus que cela.

«Ici, nous parlons de six mois et demi et d’un rôle consultatif de deux ans. Si un club comme Manchester United vous contacte, vous ne pouvez pas le refuser.

Plus à venir…





