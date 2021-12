Ralf Rangnick explique sa relation unique avec Jurgen Klopp : « J’étais son agent »

Ralf Rangnick et Jurgen Klopp ont eu une «bonne relation» pendant un certain temps (Photo: .)

La rivalité entre Manchester United et Liverpool ne va nulle part, mais il y aura beaucoup de respect et d’admiration entre les managers des deux équipes désormais Ralf Rangick est en charge à Old Trafford.

Rangnick a pris le relais en tant que patron par intérim des Diables rouges et rejoint son compatriote Jurgen Klopp en Premier League.

Le patron de Liverpool est considéré comme un disciple du style de football de Rangnick, le nouveau patron de United étant crédité de la philosophie gegenpressing que Klopp a utilisée avec tant de succès avec les Reds.

Rangnick a minimisé à quel point il a réellement encadré Klopp à ses débuts dans la gestion, mais dit que leur relation remonte à loin et qu’il l’a aidé dans d’autres domaines de sa carrière, offrant des conseils en tant qu’agent bénévole à un moment donné.

‘Jurgen [Klopp] et moi-même nous nous connaissons depuis 1997 », a expliqué Rangnick. «Je n’étais pas son mentor – c’était un entraîneur appelé Wolfgang Frank – mais nous avons toujours été en contact et avons eu de bonnes relations les uns avec les autres. On se respecte et ça va continuer.

Klopp et Rangnick en tant que managers de Dortmund et Hoffenheim en 2010 (Photo: .)

« Je me souviens avant que Jurgen ne devienne entraîneur-chef à Mayence et qu’il m’ait appelé. J’étais à Ulm à l’époque et Jurgen m’a demandé quel genre d’argent il devait demander à Mayence. Il n’avait pas d’agent, alors je lui ai dit.

«D’une certaine manière, j’étais son agent et je lui ai conseillé ce qu’il devait demander. Jürgen a dit « ah, ne pensez-vous pas que c’est trop demander ? » Je lui ai dit que c’était la bonne chose à faire – et je suis presque sûr qu’il a obtenu ce qu’il voulait.

Le premier match de Rangnick à la tête de l’équipe aura lieu contre Crystal Palace dimanche à Old Trafford et il n’affrontera l’équipe de Klopp à Liverpool que le 19 mars à Anfield.

Le nouveau manager espère que les choses se sont considérablement améliorées d’ici là, après avoir vu United prendre un 5-0 contre Liverpool à Old Trafford en octobre, un résultat qui, selon lui, aurait pu être encore plus unilatéral.

« Je suis plus qu’optimiste, mais je dois aussi être réaliste », a-t-il déclaré avant son premier match en charge. « Il y a cinq semaines, notre équipe a perdu 5-0 contre Liverpool et cela aurait pu être beaucoup plus si nous étions honnêtes. »



