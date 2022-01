Ralf Rangnick fait face à son premier test majeur avec les troubles dans les vestiaires de Manchester United – Man United News And Transfer News

Ralf Rangnick serait confronté à d’importants troubles dans les vestiaires, plusieurs points de vente signalant qu’une crise se déroule à Manchester United.

Selon The Mirror, des cliques se seraient formées dans le vestiaire, Rangnick faisant face à une bataille pour unir ses malheureuses stars.

Il est entendu que jusqu’à 11 joueurs veulent quitter United, en particulier ceux qui n’ont pratiquement pas eu de minutes, même sous le patron allemand.

Le Mirror va jusqu’à affirmer que les joueurs ne sont pas satisfaits du coaching de Rangnick ou de ses tactiques.

Une source aurait déclaré : « Ce n’est pas bon. L’atmosphère est vraiment mauvaise et il semble qu’il y aura de gros problèmes à venir pour United. »

Le Sun confirme les troubles dans les vestiaires mais ajoute que certains joueurs pensent que les coéquipiers plus seniors ont trop d’influence sur Rangnick en ce qui concerne les grandes décisions.

Ole Gunnar Solskjaer a souvent été accusé de jouer les favoris et il semble que l’ancien homme du RB Leipzig soit accusé de la même chose.

Le Sun a sa propre source qui a déclaré: «Les joueurs ont leurs propres cliques, dont l’une donne aux autres l’impression qu’ils doivent monter d’un niveau alors que toute l’équipe est en difficulté.

« Les joueurs sont démoralisés. C’est le déjà vu des années précédentes où les choses allaient mal.

« Les fans pensent probablement que les joueurs ne sont pas assez en forme pour mettre les plans de Rangnick en action.

« C’est tellement faux. Certains joueurs viennent de perdre ce talent et cette envie.

« De plus, il existe une croyance au sein d’une section de l’équipe que certains joueurs sont sélectionnés, indépendamment de leurs affichages. Donc tout est une pagaille complète.

Le Sun affirme ensuite que Rangnick a la réputation d’être » distant et trop confiant « , certains joueurs déclarant ouvertement qu’Antonio Conte de Tottenham Hotspur aurait dû être nommé à la place.

On dit qu’ils s’attendent à ce que Mauricio Pochettino du PSG reçoive les rênes cet été.

Selon le Daily Mail, les troubles sont causés par un « groupe marginal » qui ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas obtenu de minutes malgré la mauvaise forme de l’équipe.

Rangnick est décrit comme « plus cool » et « plus distant », mais est accusé de toujours jouer les favoris, l’ambiance à l’entraînement étant décrite comme « oppressive ».

Le Mail affirme que jusqu’à la moitié de l’équipe est mécontente et que les joueurs seniors discutent ouvertement du groupe et de l’atmosphère comme étant les pires dont ils se souviennent.

Une chose que le point de vente ajoute est que certains membres du personnel ont demandé à Solskjaer pourquoi il n’avait pas exposé les joueurs qui l’avaient jeté sous le bus, mais il a essentiellement rejeté l’idée.

On dit qu’il y a eu une surprise en Allemagne lorsque Rangnick a décroché le poste et qu’il a été détaché depuis son arrivée, préférant l’entraîneur Chris Armas et le psychologue Sascha Lense pour gérer l’ambiance du vestiaire.

Le Telegraph confirme également les troubles mais affirme que c’est le troisième de l’équipe et qu’aucun autre ne veut partir.

Il n’y a pas que les joueurs aussi, avec certains entraîneurs également désireux de partir car une autre refonte est attendue du club.

On dit qu’il est reconnu que l’épidémie de Covid n’a pas aidé Rangnick, mais d’autres clubs ont fait face à la même chose sans une telle baisse des performances.

Une chose que The Telegraph dit qui est différente des autres est que la position de Rangnick de ne pas laisser les joueurs partir pourrait se retourner contre lui s’il espère construire une équipe unie.